Kärntner Veranstalter holt weltbekannten Act nach Moosburg! OneRepublic gastiert am 07.07.2023 auf der Schlosswiese Moosburg!

Die US-amerikanische Pop Rock Band aus Colorado wird im Sommer 2023 für ein mega Konzert in Moosburg sorgen! Die Schlosswiese katapultiert sich mit diesem Star-Act in das nächste Level!

Moosburg (OTS) - Mit ihrem aktuellen Hit „Ain´t Worried“ haben sie im Kino-Blockbuster des Jahres, „Top Gun“ dort angeschlossen, wo sie zuletzt aufgehört haben, nämlich Hits am laufenden Band zu schreiben! Apologize, Counting Stars, West Coast, Sunshine, Good Life - viele zahlreiche Songs der Band haben auf Spotify Milliarden von Aufrufen. Aktuell tourt die Band durch die ganze Welt und macht 2023 auch Halt in Moosburg. Die Location ist auf 8.000 Besucher limitiert, die Tickets für dieses Konzert-Highlight sind also heiß begehrt. Man konnte in Moosburg bereits zahlreiche großartige Acts erleben, 2023 werden die Acts jedoch den bisherigen Bekanntheitsgrad nochmals übersteigen.

"Mit OneRepublic holen wir gemeinsam mit Barracuda Music einen top internationalen Act auf die Schlosswiese nach Moosburg. Tickets für das Konzert am 07.07.2023 gibt es bereits ab Freitag, den 07.10.2022 via www.semtainment.at & in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen des Landes", so Thomas Semmler, Geschäftsführer von Semtainment!





