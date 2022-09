19. Bezirk: Cottagegasse und Krottenbachstraße - Errichtung von Radverkehrsanlagen

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Oktober 2022, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Errichtung von Radverkehrsanlagen in der Cottagegasse von Peter-Jordan-Straße bis Krottenbachstraße und in der Krottenbachstraße von Cottagegasse bis Flotowgasse im 19. Bezirk.

Details

In der Cottagegasse und der Krottenbachstraße entstehen bis Ende 2023 neue Radverkehrsanlagen. Die Bauarbeiten gliedern sich in zwei Bauphasen.

Bauphase 1 - Cottagegasse von Peter-Jordan-Straße bis Krottenbachstraße

Im Abschnitt Peter-Jordan-Straße bis Chimanistraße wird Radfahren gegen die Einbahn umgesetzt. Im Abschnitt Chimanistraße bis Krottenbachstraße wird auf der Seite der geraden Hausnummern ein etwa 100 Meter langer, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg hergestellt. Gleichzeitig wird das Kreuzungsplateau Chimanistraße/Cottagegasse/Hartäckerstraße mit Gehsteigvorziehungen zur Erhöhung der Sichtweiten und einer Mittelinsel zur Reduzierung der Querungslängen versehen.

Bauphase 2 (2023) – Krottenbachstraße von Cottagegasse bis Flotowgasse

Auf der Seite der geraden Hausnummern entsteht auf zirka 380 Metern Länge ein durchschnittlich 3 Meter breiter, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Im Zuge der Arbeiten wird durch Gehsteigvorziehungen in den angrenzenden Kreuzungsbereichen die Verkehrssicherheit erhöht. Zudem werden in der Krottenbachstraße im Bereich zwischen Cottagegasse und Obkirchergasse vier neue Grünflächen mit insgesamt fünf Baumpflanzungen realisiert.

Verkehrsmaßnahmen Bauphase 1

Grundsätzlich finden die Arbeiten tagsüber statt. Während der Arbeiten zur Anpassung der Ampelanlagen und zur Errichtung der Mittelinsel in der Cottagegasse kommt es zu Nachtarbeiten.

In der Cottagegasse zwischen Krottenbachstraße und Chimanistraße wird ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrechterhalten. Die Cottagegasse im Abschnitt zwischen Chimanistraße und Marianne-Schönauer-Gasse wird auf Baudauer für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt für Anrainer*innen ist jederzeit gewährleistet. Die Umleitung führt über Hartäckerstraße und Marianne-Schönauer-Gasse.

Über Baubeginn und Verkehrsmaßnahmen für die Bauphase 2 (2023) berichtet die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau gesondert.

Örtlichkeit: 19., Cottagegasse von Peter-Jordan-Straße bis Krottenbachstraße und Krottenbachstraße von Cottagegasse bis Flotowgasse

Baubeginn Bauphase 1: 4. Oktober 2022

Geplantes Bauende Bauphase 1: 23. Dezember 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

