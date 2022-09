Wahl 22 – Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2022 im ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, findet in 171 Gemeinden die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl statt. Der ORF berichtet in TV, Radio und online ausführlich im Vorfeld und am Wahlsonntag. Auf Radio Burgenland werden Georg Prenner und Günter Welz ab 13.00 Uhr in einer Wahl-Sondersendung Ergebnisse, Reaktionen und Analysen präsentieren. Im Fernsehen werden ab 17.05 Uhr in ORF 2/Burgenland Elisabeth Pauer-Gerbavsits, Martin Ganster und Chefredakteur Walter Schneeberger live berichten. Dazu gibt es Liveschaltungen aus allen sieben Bezirken. In "Burgenland heute" ab 19.00 Uhr in ORF 2/Burgenland wird Walter Schneeberger Interviews mit allen Parteichefs führen. Politikwissenschaftler Peter Filzmaier wird die Ergebnisse analysieren.

Online auf burgenland.ORF.at und im Teletext ab Seite 500 werden alle Ergebnisse - unmittelbar nachdem eine Gemeinde ausgezählt worden ist - veröffentlicht.

Am Sonntag, dem 23. Oktober 2022, berichtet der ORF Burgenland über die Bürgermeisterstichwahl in jenen Gemeinden, in denen ein zweiter Wahlgang nötig ist.

