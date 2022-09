Small: Traditionsbetrieb leitet Sanierungsverfahren ein

Linz

Das Unternehmen soll durch eine Restrukturierung und Neuausrichtung der Tätigkeitsfelder zukunftsfit werden

Generell gestiegene Kosten, Lieferengpässe, geringere Verfügbarkeit von Materialien, Fachkräftemangel sowie die Folgen der Coronapandemie machen diesen Schritt notwendig

Es wird alles unternommen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten

Die "Small" Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH, ein Traditionsbetrieb mit Standorten in Linz und Wien, wird zu Wochenbeginn ein Sanierungsverfahren beantragen. Das seit knapp über einem Jahr tätige Management wird nach den bereits erfolgten tiefgreifenden Veränderungen nun im Rahmen eines Eigentümerwechsels diesen Schritt setzen, um das Unternehmen nachhaltig zu restrukturieren. Im Kern geht es dabei um eine Neuausrichtung auf die Zukunftsfelder erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit sowie um eine operative Professionalisierung.

Das Management wird im Rahmen des Sanierungsverfahrens jegliche Anstrengungen unternehmen, alle ca. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Trotz der Schwierigkeiten aufgrund der Preise und der Verfügbarkeit von Vormaterialien sowie Komponenten ist das Branchenumfeld positiv und die Nachfrage für den Anlagenbau vor allem im Energiebereich stark steigend.

Das Unternehmen wird zudem intensiven Kontakt mit seinen Kunden sowie Lieferanten suchen, um eine bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden.



Über "Small" Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH

Das Traditionsunternehmen „Small“ geht auf die Gründung durch David Small 1879 zurück. Im Jahr 1955 übernahm der Tiroler Unternehmer KR Ing. Hans Hiesmayr den Betrieb und brachte ihn in die Firmengruppe Hiesmayr – "Small" – Körting ein. 1975 wurde die "Small" Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH gegründet, seit 1996 gibt es neben der Zentrale in Linz auch Filialen in Wien. Das Unternehmen ist österreichweit tätig, beschäftigt ca. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Linz und Wien und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von durchschnittlich € 25 Mio.



