Neue Polizistinnen und Polizisten für Wien

143 Aspirantinnen und Aspiranten wurden am Freitag, den 30. September 2022, in Wien ausgemustert.

Wien (OTS) - „Sie haben sich für den Polizeiberuf entschlossen, der fordernd, mitunter auch gefährlich ist und ein hohes Maß an Verantwortung mit sich bringt. Es ist aber vor allem auch ein Beruf, der wunderschön ist und eine tragende Säule für unser demokratisches Zusammenleben bildet“, diese Grußbotschaft ließ Innenminister Gerhard Karner, der beim Festakt von Karl Hutter, Leiter der Sektion I im Bundesministerium für Inneres, vertreten wurde, an die Polizistinnen und Polizisten übermitteln. 143 Polizeischülerinnen und -schüler feierten am Freitag, den 30. September 2022, am Platz in der Burg in Wien den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung, darunter 117 aus dem Bildungszentrum Wien und 26 aus dem Bildungszentrum Eisenstadt – sie haben dort die Ausbildung für die Landespolizeidirektion Wien absolviert. „Bereits während ihrer Ausbildung konnten die Lehrgangsabsolventinnen und -absolventen einige Erfahrungen sammeln. Sie unterstützten unter anderem als Einsatzreserve beim Donauinselfest, als Einsatzteam bei Lärmerregungsstreifen, bei zahlreichen erfolgreichen Amtshandlungen nach Raub sowie bei Lebensrettungen.“

Polizeigrundausbildung

Im Bildungszentrum Wien werden derzeit 650 Aspirantinnen und Aspiranten für die Landespolizeidirektion Wien ausgebildet. Die Grundausbildung dauert 24 Monate und hat das Ziel, die für das Berufsfeld relevanten praxisbezogenen Lehrinhalte und die erforderliche soziale Kompetenz zu vermitteln. „Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt der Polizeiausbildung“, sagte der Innenminister. Sie umfasst die einjährige Basisausbildung, ein dreimonatiges Berufspraktikum, eine fünfmonatige Theorievertiefung mit abschließender Dienstprüfung sowie ein weiteres viermonatiges Berufspraktikum.

Starkes Team, starker Job

In allen Bundesländern werden laufend Polizistinnen und Polizisten gesucht. Alle Infos finden Sie unter den weiterführenden Links.

Link: polizeikarriere.gv.at

