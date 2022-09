„Auf den Flügeln des Gesanges“ im Bezirksmuseum 21

Konzert am Samstag (18.00 Uhr), Auskünfte: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS) - Die nächste Veranstaltung des Vereins „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ ist ein Konzert mit dem Titel „Auf den Flügeln des Gesanges“ am Samstag, 1. Oktober, ab 18.00 Uhr. Schauplatz des stimmungsvollen Musik-Abends ist der Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Die Mitwirkenden sind Katharina Tschakert (Sopran), Dymfna Meijts (Alt), Judith Engel (Geige) und Manfred Hohenberger (Klavier, Conference). Die Zuhörer*innen sollen die aktuellen Corona-Vorschriften beachten. Das Vereinsteam ersucht um „Eintrittsspenden“ (Fix-Betrag pro Person: 15 Euro). Auf dem liebevoll arrangierten Programm stehen bewegende Lieder, Duette und Kammermusik von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Mehr Infos und Anmeldungen: Telefon 271 96 24. Erteilung von Auskünften via E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und sonstige Veranstaltungen werden laufend im Bezirksmuseum Floridsdorf abgewickelt. Diese Kultur-Termine koordiniert der ehrenamtlich wirkende Leiter des Museums, Ferdinand Lesmeister. Fragen an den Bezirkshistoriker: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Sängerin Katharina Tschakert:

www.katharina-tschakert.at

Sängerin Dymfna Meijts („Operabase“):

www.operabase.com/artists/dymfna-meijts-50784/de

Sängerin Dymfna Meijts (Staatsoper):

https://archiv.wiener-staatsoper.at/search/person/11919

Pianist Manfred Hohenberger („music austria“):

www.musicaustria.at/tag/manfred-hohenberger/

Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

