Wiener Lichtblicke 2022 eröffnet

Zwölf Orte werden bis 27. November mit Lichtlinien und Lichtbildern bespielt.

Wien (OTS) - Bis 27.11.2022 werden zwölf Wiener Orte mit weißen, weithin sichtbaren Lichtlinien und Lichtbildern in sogenannte Chromotopia verwandelt. Unter der künstlerischen Leitung von Victoria Coeln gestalten internationale Künstlerinnen und Künstler Lichtinterventionen, die in den Abend- und den frühen Morgenstunden zu sehen sind und zur Teilnahme einladen. Erstmals gibt es auch Augmented Reality: Virtuelle Lichtobjekte schweben in den Chromotopia und verschmelzen mit den Lichtbildern. Sechs Licht-Tram-Fahrten laden ein, sich mit dem diesjährigen Thema „Verfassung“ näher auseinanderzusetzen. Sie schaffen eine Beziehung zu den einzelnen Orten, verbinden die Innenstadt mit der Peripherie. Die Kooperationspartner:innen bieten zusätzlich thematische Programmpunkte in den Chromotopia. Das Spektrum reicht von Workshops, über Gespräche bis zu Musikbeiträgen.

Die Verfassung den Menschen näher zu bringen – das ist das gemeinsame Anliegen, das den Verfassungsgerichtshof und die Wiener Lichtblicke verbindet. Diese bieten Raum für eine Auseinandersetzung mit der (eigenen) Verfassung. Den Kern der Zusammenarbeit bildet die essentielle Frage, wie die bloße Zustandsbeschreibung einer „guten Verfassung" auch Wirksamkeit für eine friedvolle Gesellschaft entfalten kann.

"Die Verfassung ist das wichtigste Instrument unseres demokratischen Zusammenlebens. Sie ist ein Leitsystem, deren Rahmen zu füllen, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ich möchte daher die ehemalige Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zitieren, die gesagt hat: ‘Demokratie ist nicht nur Privileg, sondern in gewisser Weise auch Verpflichtung zur aktiven Teilnahme.' Ich danke dem Team der “Wiener Lichtblicke”, dass es durch Kunst dieses wichtige Thema aufgreift und im öffentlichen Raum, in Workshops und Diskussionen einen sozialen Raum schafft, um den Dialog zu führen, auf dem Demokratie aufbaut,” betonte Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.



Der Präsident des Verfassungsgerichtshofes Christoph Grabenwarter: „Kunst ist ein Teil der Gesellschaft und politisch relevant, wo immer sie entsteht. Das macht sie für die Verfassungskultur relevant. In diesem Sinn lädt die Kooperation des Verfassungsgerichtshofs mit dem Kunstprojekt Wiener Lichtblicke dazu ein, über die Kultur der Verfassung nachzudenken. Welchen Beitrag leistet die Verfassung, damit die Gesellschaft, damit nicht nur die Menschen und der Staat, sondern auch die Kunst in guter Verfassung sein kann, ihre Freiräume hat, aber auch die nötige Förderung erfährt?“

„Die Wiener Lichtblicke bringen Hoffnung, Mut und Zuversicht in die herbstliche Stadt“, so die Künstlerin, Initiatorin und künstlerische Leiterin der Wiener Lichtblicke Victoria Coeln. „Die Chromotopia sind schwellen- und barrierefreie Lichtbühnen, zugleich Schutzräume der Freiheit, der Grund- und Menschenrechte – Werte, die der Verfassungsgerichtshof schützt.“

Die Wiener Lichtblicke sparen Energie

Auch die Wiener Lichtblicke, die jetzt zum dritten Mal stattfinden, sparen. Die Lichtinterventionen laufen nicht mehr die ganze Nacht durch, sondern werden von 22 bis 5 Uhr früh abgeschaltet. Damit wird die Laufzeit auf 50 % reduziert.

https://www.wienerlichtblicke.at/themen/energiebilanz/

Künstler:innen der Chromotopia, AR und künstlerische Interventionen

Jasmin Avissar, Christoph Bochdansky, Carsten Busse, Victoria Coeln, Katrin Grumeth, Maria Gstättner, Lukas Haas, Stefan Heckel, Dominik Ivancic, Žiga Jereb, Litto, Anna Schnur, Deborah Sengl, Stefan Schweigert, Simon Spitzer, Gabriele Stötzer, Playbackdolls-Duo (Tini Trampler & Stephan Sperlich), Die Strottern & Peter Ahorner.

Kooperationspartner:innen

Agenda Favoriten, Aktionsradius Wien, ARTIFICIAL MUSEUM, Bezirkskultur, Bildrecht, BMKOES, F 23, Kultur.Vor.Ort, Stadt Wien Kultur, SOHO in Ottakring, Verfassungsgerichtshof, Wien Leuchtet

12 Chromotopia

Sommerzeit: 19 bis 22 Uhr | 5 bis 7 Uhr

Winterzeit: 17 bis 22 Uhr | 5 bis 7 Uhr

https://www.wienerlichtblicke.at/chromotopia-2022/

Augmented Reality (AR)

Litto/System Kollektiv & Victoria Coeln

https://www.wienerlichtblicke.at/augmented-reality/

Programm & Kooperationspartner:innen

https://www.wienerlichtblicke.at/programm/

6 Licht-Tram-Fahrten

https://www.wienerlichtblicke.at/programm/licht-tram-1/

https://www.wienerlichtblicke.at/programm/licht-tram-2/

https://www.wienerlichtblicke.at/programm/licht-tram-3/



www.wienerlichtblicke.at



Bilderdownload: https://www.wienerlichtblicke.at/presse/

