ORF RSO Wien im Oktober: drei Uraufführungen und eine österreichische Erstaufführung beim ORF musikprotokoll

Wien (OTS) - Beim „musikprotokoll im steirischen herbst“ präsentiert das ORF RSO Wien am 7. Oktober unter Dirigentin Yalda Zamani in der Helmut List Halle Graz drei Uraufführungen und eine österreichische Erstaufführung. Solistenkonzerte spielt das Orchester am 14. Oktober im Musikverein Wien unter Dirigentin Elim Chan und am 22. Oktober im Wiener Konzerthaus unter Chefdirigentin Marin Alsop.

Am Freitag, den 7. Oktober (19.30 Uhr) präsentiert das ORF RSO Wien beim „musikprotokoll im steirischen herbst“ in der Helmut List Halle Graz drei Uraufführungen – Margareta Ferek-Petrićs „The orgy of oxymorons“, Luna Alcalays „Identifications“ und Shiva Fesharekis „SAMA-ZAN TRIP“ – sowie die österreichische Erstaufführung von „According to What“ von Olga Neuwirth. Es dirigiert Yalda Zamani. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Freitag, den 14. Oktober (19.30 Uhr).

Beim Solistenkonzert am Freitag, den 14. Oktober (19.30 Uhr) im Musikverein Wien stehen Mark Andres „Echographie“, Sofia Gubaidulinas „Offertorium“ und Sergej Rachmaninows „Symphonische Tänze“ auf dem Programm. Es dirigiert Elim Chan, das Violinen-Solo spielt Gidon Kremer. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Freitag, den 21. Oktober (19.30) zu hören.

Gemeinsam mit den Chören der „Baltimore Choral Arts Society“ und der „Wiener Singakademie“ gibt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop am Samstag, den 22. Oktober ein Konzert im Wiener Konzerthaus. Auf dem Programm stehen „Der holzgeschnitzte Prinz“ von Béla Bartók, das „Concert champêtre“ von Francis Poulenc – das Cembalo-Solo spielt Jean Rondeau – sowie „Chichester Psalms“ und „Make Our Garden Grow“ aus „Candide“ von Leonard Bernstein. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Freitag, den 28. Oktober (19.30 Uhr). Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

