Schulstartklar! und Schulstart Plus: 90% nutzen Unterstützung zum Schulanfang

Rund 44.000 Gutscheine an Familien mit geringem Einkommen verteilt - Schulstart-Plus-Gutscheine noch bis 31. Dezember 2022 einlösbar

Wien (OTS) - Wien (OTS) - 90 Prozent aller Schüler:innen und Lehrlinge aus Familien mit Anspruch auf Sozialhilfe oder Mindestsicherung haben heuer die Aktion “Schulstartklar!” und die neue Aktion “Schulstart Plus” in Anspruch genommen. Exakt 43.324 Kinder und Jugendliche erhielten Gutscheine für Schulartikel im Wert von 80 Euro und zusätzliche Gutscheine für Artikel des täglichen Bedarfs im Wert von 40 Euro. Die Inanspruchnahme lag damit deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Sozialminister Johannes Rauch sieht darin einen Beleg für “die große finanzielle Belastung der Familien gerade angesichts der derzeit hohen Preissteigerungen”. Auch der Umstieg von den früher verteilten Schulartikeln hin zu Gutscheinen habe sich bewährt.

Der Schulbeginn ist für viele Familien eine große finanzielle Belastung. Rund 48.000 Schüler:innen und Lehrlinge erhielten deshalb auch heuer vom Sozialministerium das Angebot einer Unterstützung zum Schulstart. Sie stammen aus Familien mit Anspruch auf Mindestsicherung oder Sozialhilfe. 90 Prozent aller Anspruchsberechtigten haben die Aktion “Schulstartklar!” bzw. die neu eingeführte Aktion “Schulstart Plus” in Anspruch genommen - deutlich mehr als in den vergangenen Jahren.

Seit Mitte August wurden insgesamt 43.324 Gutscheine durch die Volkshilfe - in Kooperation mit der Caritas und den Kinderfreunden - verteilt. Die Gutscheine für Schulartikel sind bis einschließlich Samstag, 1.10., bei den Handelsketten Libro und Pagro einlösbar. Die Gutscheine der Aktion “Schulstart Plus” können noch bis Jahresende in vielen Handelsgeschäften eingelöst werden.

“Die Unterstützung zum Schulbeginn kommt zielgenau bei jenen Familien an, die am dringendsten unsere Unterstützung brauchen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir neben den ‘Schulstartklar!’-Gutscheinen in diesem Jahr zusätzlich die ‘Schulstart Plus’-Gutscheine anbieten konnten”, sagt Sozialminister Johannes Rauch. “Bewährt hat sich auch, dass wir Gutscheine anstelle fester Pakete mit Schulartikeln ausgegeben haben. So können die Familien genau die Artikel kaufen, die sie benötigen.”

Zusätzliche Unterstützung in diesem Jahr

Mit der Aktion „Schulstartklar!“ unterstützt das Sozialministerium bereits seit 2015 Familien mit Kindern, die Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe beziehen, am Schulanfang. In den vergangenen Jahren wurden jeweils Pakete mit Schulartikeln angeboten. Sie wurden in diesem Jahr erstmals durch flexibel einlösbare Gutscheine ersetzt. Finanziert wird die Aktion aus Mitteln des Sozialministeriums und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+).

Neu ins Leben gerufen wurde heuer die Aktion “Schulstart Plus”. Das Sozialministerium stellte angesichts der hohen Teuerungen 2 Millionen Euro bereit, um zusätzliche Gutscheine im Wert von 40 Euro zu finanzieren. Damit können nicht nur Schulartikel, sondern auch Lebensmittel, Kleidung und ähnliches gekauft werden.

