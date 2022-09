Corona-Pandemie & Ukraine-Krise: Christof Industries Austria GmbH beantragt Sanierungsverfahren

Kürzliche Zahlungsausfälle und nicht bezahlte Mehrkostenforderungen in zweistelliger Millionenhöhe

Graz (OTS) - Das traditionsreiche Familienunternehmen Christof Industries, das auf Anlagenbau, Industrie-Service und Umwelttechnologien spezialisiert ist, hat heute für ihr Tochterunternehmen Christof Industries Austria GmbH mit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit den Standorten Wels, Graz, Wien und Werndorf am Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren mit einer 20%-igen Quote für die Gläubiger beantragt. Das klare Ziel ist die Unternehmensfortführung.

Gründe für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sind weitreichende Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Russland/Ukraine-Krise. Massive Lieferverzögerungen und enorme Preissteigerungen von teilweise 200-300% bei Vormaterialien sowie Energie und Transporten lassen sich bei laufenden Projekten nicht in die Kalkulation überwälzen bzw. weitergeben und belasten Ergebnis und Liquidität enorm. Zusätzlich kam es bei Kunden zu massiven Zahlungsverzögerungen, die selbst von dem operativ sehr gut laufenden Geschäft mit vollen Auftragsbüchern nicht kompensiert werden konnten. Kürzliche Zahlungsausfälle und nicht bezahlte Mehrkostenforderungen von nur zwei Projekten kamen bereits auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Nichtsdestotrotz blickt die Geschäftsführung der Christof Austria GmbH optimistisch in die Zukunft: Durch die hohen F&E-Investitionen der letzten Jahre in nachhaltige Technologien für die Dekarbonisierung sowie die Vorreiterrolle bei der ESG-Zertifizierung nimmt die gesamte Unternehmensgruppe eine Führungsposition in der Branche ein. Dies, gepaart mit der hohen Umsetzungskompetenz, einem hochmotivierten Team, sowie ausgezeichneten, erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und langjährige partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen ist die Basis für die weitere Unternehmensfortführung.

„Dieser Schritt der Christof Industries Austria GmbH ist uns alles andere als leichtgefallen, aber er ist notwendig um die Zukunft und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern. Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt. Wir haben anstelle von Gewinnausschüttungen enorme Investitionen in Forschung und Entwicklung für nachhaltig umweltfreundliche Technologien für die Dekarbonisierung getätigt. Neben diesen Technologieninvestitionen haben wir ein großartiges Team von Ingenieuren, Umweltexperten und Facharbeitern, die am internationalen Markt Projekte mit viel Erfahrung und Kompetenz umsetzen.“, so Johann Christof, CEO der Unternehmensgruppe Christof Industries.

Über Christof Industries Austria GmbH (CIA)

Christof Industries Austria GmbH ist ein Tochterunternehmen der Christof Industries Unternehmensgruppe. CIA beschäftigt an den Standorten Wels, Graz, Werndorf und Wien rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Lehrlingsquote von über 10% und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 138 Millionen Euro. Das Unternehmen ist im Anlagenbau sowie im Bereich Entwicklung, Instandhaltung und Service von Industrieanlagen und Kraftwerken tätig.

Über die Unternehmensgruppe Christof Industries

Christof Industries ist eine familiengeführte, ESG-zertifizierte Unternehmensgruppe und Spezialist für die Entwicklung Industrieanlagen, den Anlagenbau, sowie die Installation und Wartung mit innovativer Technologie. Durch das seit Jahrzehnten gesammelte Wissen und die internationale Projekt-Erfahrung verfügt Christof Industries über ein innovatives 360-Grad-Portfolio mit Kunden in den Bereichen Öl & Gas, Zellstoff und Papier, Chemie, Automobil, Lebensmittel, Energie, Metallurgie und Baustoffindustrie – allesamt mit einem kreislauforientierten Ansatz und Fokus auf Dekarbonisierung & Effizienz. Unter der Dachmarke Christof Industries firmieren 26 Einzel- und Tochterunternehmen mit über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in insgesamt 16 Ländern.





Rückfragen & Kontakt:

BSH advisors GmbH

Dr. Sabine Schnabel

presse @ bsh-advisors.com

+43 664 88789390