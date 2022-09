Designstudio EOOS und Tischlereibetrieb HUSSL präsentieren neuen Stuhl ST8

Die Vorstellung des zur Gänze am Tiroler Umlberg gefertigten Stuhls fand am 28. September 2022 im Beisein von rund einhundert Gästen in der Villa Beer in Wien statt.

Wien (OTS) - Der Tiroler Tischlereibetrieb HUSSL präsentiert den gemeinsam mit EOOS entwickelten neuen Stuhl ST8. Das kleine, leichte und stapelbare Objektmöbel gründet auf Peter Hussls Erkenntnis, selbst in Zeiten allgemeiner Lockdowns vollständig autonom produzieren zu können. Sämtliche Formteile des ST8 – Zargen, Sitz und Rückenlehne – werden wie die standardmäßig vor Ort hergestellten Massivholzelemente hausintern gefertigt. Sie geben dem Stuhl nicht bloß seinen unverwechselbaren Charakter, sondern stellen durch die Verwendung spezieller Zelluloseplatten darüber hinaus auch eine interessante wirtschaftliche Lösung dar. Der Stuhl ST8 wurde von EOOS designt und wird zur Gänze am Umlberg, einem Hochplateau im Tiroler Inntal östlich von Innsbruck, produziert.

Die Vorstellung des Stuhls ST8 fand am 28. September 2022 im Beisein von rund einhundert Gästen in der Villa Beer in Wien statt. Detaillierte Pressematerialien und Eventfotos unter: studio1f.at/pressedownloads

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Matthias K. Heschl, STUDIO 1f.

office @ studio1f.at

+43 699 144 22 578