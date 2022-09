AVISO: Pressekonferenz zur Aufnahme Militärischer Medizinstudenten 2022

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 4. Oktober 2022, findet im Bundesministerium für Landesverteidigung eine Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Gesundheitsminister Johannes Rauch und dem Direktor der Medizinischen Universität Wien, Markus Müller, statt. Da beim Österreichischen Bundesheer die Arbeitsplätze der freien Ärzte nicht in vollem Umfang besetzt werden können, hat sich das Bundesministerium für Landesverteidigung für ein neues Modell zur Ärztegewinnung entschieden. Bei der Veranstaltung werden die sechs Soldaten, die in diesem Jahr ihr Medizinstudium beginnen, zu Fähnrichen befördert.

Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 3. Oktober 2022, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

Ab 09:30 Uhr Einlass in die Roßauer-Kaserne

10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

11:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort

Ab 09:30 Uhr Treffpunkt beim Zugang zur Roßauer-Kaserne,

Roßauerlände 1, 1090 Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer