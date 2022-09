Die besten Business Schools und Programme für zukünftige Führungskräfte in Deutschland

London (ots/PRNewswire) - QS Quacquarelli Symonds, globaler Analyst für Wirtschaftshochschulen und Ersteller des QS World University Rankings, hat heute seine jährliche Reihe von Rankings veröffentlicht, in denen die weltweit besten Studienorte für angehende Wirtschaftsführungskräfte ermittelt werden. Die Auswertung umfasst die QS Global MBA, in dem die 300 weltweit besten MBA-Angebote aufgeführt sind, sowie eine Reihe von spezialisierten, stark nachgefragten Business-Master-Rankings, darunter Master in Management, Master in Finance, Master in Business Analytics, Master in Marketing und Master in Supply Chain Management.

Zum dritten Mal in Folge ist der Vollzeit-MBA der Stanford GSB die Nummer 1 der Welt, gefolgt von der Harvard Business School (2) und der Wharton School (3).



QS Global Full-Time MBA Top-20

2023 2022

Stanford GSB USA 1 1

Harvard Business School USA 2 2=

Penn (Wharton) USA 3 2=

HEC Paris Frankreich 4 4

London Business School UK 5 5

MIT (Sloan) USA 6 6

IE Business School Spanien 7 7=

Columbia Business School USA 8 7=

INSEAD Frankreich/Singapur/UAE 9 9

IESE Business School Spanien 10 10

UC Berkeley (Haas) USA 11 11

Cambridge (Judge) UK 12 12

Chicago (Booth) USA 13 13=

Northwestern (Kellogg) USA 14 13=

UCLA (Anderson) USA 15 15

Oxford (Said) UK 16 16

Esade Business School Spanien 17 17

Yale-Schule für Management USA 18 18

NYU (Stern) USA 19 19

Michigan (Ross) USA 20 20



In den Ergebnissen, die die Beschäftigungsfähigkeit als Hauptkriterium hervorheben, belegt die Mannheim Business School den höchsten Rang in Deutschland und liegt weltweit auf Platz 43. In Deutschland führt sie die Tabelle bei 2/5 der QS-Indikatoren an. Besonders hervorzuheben ist, dass sie die weltweit höchste Punktzahl für den Return on Investment erreicht. Interessanterweise teilt sie sich den Spitzenplatz weltweit mit ihrem heimischen Konkurrenten WHU (Otto Beisheim), während die ESMT Berlin auf Platz 6 liegt. Alle gerankten deutschen Vollzeit-MBAs befinden sich unter den Top-20 der Welt beim Return on Investment, was eine nationale Stärke bei diesem Indikator verdeutlicht.

QS hat fünf deutsche Vollzeit-MBA-Programme bewertet. Von diesen verbessert sich einer, zwei verschlechtern sich, während zwei stabil bleiben.



QS Full Time Global MBA Ranking 2023: Deutsche Neueinsteiger



Business School 2023 Rang 2022 Rang



Mannheim Business School 43 39



Frankfurt School of Finance & 45= 44

Management



WHU (Otto Beisheim) 59 59



ESMT Berlin 85= 90=



HHL Leipzig Graduate School of 121-130 121-130

Management



Deutschlands Vollzeit-MBA Programme: Höhepunkte und Trends





Die Frankfurt School of Finance & Management liegt weltweit auf Platz 45. Nationaler Spitzenreiter ist die Hochschule im Bereich Employability , wo sie mit 83,2/100 auf Platz 24 liegt.

liegt weltweit auf Platz 45. Nationaler Spitzenreiter ist die Hochschule im Bereich , wo sie mit 83,2/100 auf Platz 24 liegt. Die WHU (Otto Beisheim) genießt die besten Alumni-Ergebnisse in Deutschland. Mit einer Punktzahl von 51,7/100 liegt sie jedoch weltweit auf Platz 84 und weist damit auf eine Schwachstelle der deutschen Vollzeit-MBAs hin.

genießt die besten in Deutschland. Mit einer Punktzahl von 51,7/100 liegt sie jedoch weltweit auf Platz 84 und weist damit auf eine Schwachstelle der deutschen Vollzeit-MBAs hin. Die Mannheim Business School erreicht beim QS-Forschungsindikator Thought Leadership die höchste Punktzahl in Deutschland und Rang 47 weltweit. Sie ist die einzige deutsche Hochschule, die bei diesem Indikator unter den Top-50 der Welt liegt.

erreicht beim QS-Forschungsindikator die höchste Punktzahl in Deutschland und Rang 47 weltweit. Sie ist die einzige deutsche Hochschule, die bei diesem Indikator unter den Top-50 der Welt liegt. Deutsche Vollzeit-MBAs haben es schwer, wenn es um Diversität geht. Der Spitzenreiter WHU (Otto Beisheim) liegt weltweit auf Platz 80 und ist das einzige deutsche Programm, das bei diesem Indikator unter den Top-100 der Welt rangiert.





Deutschlands spezialisierte Masterstudiengänge: Höhepunkte





Die WHU (Otto Beisheim) bietet den besten Master in Management in Deutschland und belegt im QS-Ranking damit weltweit Platz 24. Mit einem Wert von 99,8/100 (dritthöchster Wert weltweit für diese Kennzahl) genießt die WHU Ausnahmecharakter bei den Alumni-Ergebnissen.



QS Business Masters Rankings 2023: Master in Management

Hochschule 2023 Rang 2022 Rang



WHU (Otto Beisheim) 24 18



TUM Fakultät für Management 26 23



Universität Mannheim, Fachbereich Wirtschaft 27 24

Frankfurt School of Finance & Management 45 48



HHL Leipzig Graduate School of Management 62 67



ESMT Berlin 75= 90=



Die WHU steht auch an der Spitze der deutschen Master in Finance (Rang 24 weltweit). Am besten schneidet sie wieder bei den Alumni-Ergebnissen ab.



QS Business Masters Rankings 2023: Master in Finanzen

Hochschule 2023 Rang 2022 Rang



WHU (Otto Beisheim) 24 23



Frankfurt School of Finance & Management 48 50=



Goethe Business School 151+ 151+

Die Frankfurt School of Finance & Management ist die einzige deutsche Wirtschaftshochschule, die für ihren Master in Business Analytics ausgezeichnet wurde. Sie liegt weltweit in der Gruppe Rang 51-60.



QS Business Masters Rankings 2023: Master in Business Analytics

Hochschule 2023 Rang 2022 Rang

Frankfurt School of Finance & Management 51-60 51-60

Auf den Listen der weltweit besten Masterstudiengänge in Marketing oder Supply Chain Management findet sich keine deutsche Hochschule.



QS Global Full-Time MBA und Business Masters Rankings: Allgemeine Highlights





QS bewertete 300 MBA-Programme in 47 Ländern/Territorien

Das beste MBA-Programm in Europa wird von der HEC Paris angeboten (4).

wird von der HEC Paris angeboten (4). Die London Business School ist nach wie vor die Nummer 1 unter den britischen MBA-Anbietern (5).

MBA-Anbietern (5). Die spanische IE Business School (7) und die IESE (10) bilden die Top-10.

IE Business School (7) und die IESE (10) bilden die Top-10. In Singapur gibt es drei MBA-Programme, die zu den 30 besten der Welt gehören: INSEAD (9), National University of Singapore (26), und ESSEC Business School (28).

gibt es drei MBA-Programme, die zu den 30 besten der Welt gehören: INSEAD (9), National University of Singapore (26), und ESSEC Business School (28). Die Tsinghua-Universität (29) bietet den besten MBA in China an, während das IIM Ahmedabad (44) der beste MBA-Anbieter in Indien ist.

an, während das IIM Ahmedabad (44) der beste MBA-Anbieter in Indien ist. Der beste MBA Australiens (27) wird von der Melbourne Business School angeboten.



Das Portfolio der QS Business Masters Rankings umfasst:

QS-Präsident Nunzio Quacquarelli sagt: „Unsere Graduate Management Education Rankings bieten unabhängige Einblicke für karrierebewusste und anspruchsvolle Studieninteressierte. Unsere kommenden Master- und MBA-Networking-Events am 22. Oktober in Frankfurt und am 24. Oktober in München sowie online im November, bieten zukünftigen Studenten/innen die Möglichkeit, die Ergebnisse mit Gleichgesinnten, Business Schools und unseren Analysten zu diskutieren."

Detaillierte Informationen zur QS-Methodik finden Sie unter QS Business Masters Rankings Methodology | TopMBA.com

