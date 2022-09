EIKON feiert Ü-30

Ein gelungenes Fest im Zeichen der Fotografie in der Klimt-Foundation

Nachdem die Jubiläumsfeier zum runden Geburtstag im Herbst 2021 Covid-bedingt nicht stattfinden konnte, feierte EIKON – Internationale Zeitschrift für Photographie und Medienkunst gestern, am 28. September 2022, im geladenen Kreis ihr nun 31-jähriges Bestehen in der Klimt-Foundation. Zahlreiche Gäste, insbesondere mit EIKON verbundene Künstler:innen, Autor:innen, langjährige und treue Wegbegleiter:innen und Kooperationspartner:innen kamen aus diesem Anlass zusammen, um in Vergangenem zu schwelgen und Zukünftiges zu planen.



Peter Weinhäupl von der Klimt-Foundation begrüßte die rund 100 geladenen Gäste, stellte die eben online gegangene Datenbank Klimt-Database vor und betonte die gute und langjährige Zusammenarbeit mit EIKON. Gründungsherausgeber und langjähriger Kunsthallen- und Museumsdirektor Carl Aigner ließ die mehr als drei intensiven und erfahrungsreichen Jahrzehnte aus seiner Sicht Revue passieren und dankte Peter Weinhäupl und Sandra Tretter für ihre großzügige Gastfreundschaft. Chefredakteurin Nela Eggenberger berichtete darüber, was EIKON neben der Hauptaufgabe des Magazins im Laufe der Jahre an zusätzlichen Aufgaben übernommen hat und stellte die neueste Edition EIKON des international renommierten Collage-Künstlers Sergei Sviatchenko vor.



Das Fachperiodikum EIKON bietet seit 1991 vierteljährlich auf durchschnittlich 100 Seiten fundierte Artikel auf Deutsch und Englisch neben ausgedehnten Bilderstrecken. Mit der Edition EIKON werden seit 1995 handsignierte und nummerierte Originalfotografien von renommierten und aufstrebenden Künstler:innen wie Sissa Micheli, Walter Niedermayr, Eva Schlegel, Elfie Semotan und Erwin Wurm in limitierter Auflage geboten. Die Redaktion von EIKON – in aktueller Besetzung mit Pia Draskovits, Nela Eggenberger und Helena Lang – und die umfassende, öffentlich zugängliche Fachbibliothek mit über 5000 Titeln sind seit 2002 im Q21 / MuseumsQuartier Wien beheimatet. Dort bietet auch der im Jahr 2020 nach Plänen von BWM Architekten adaptierte EIKON Schauraum mit wechselndem Ausstellungsprogramm die Möglichkeit, zeitgenössische Fotografie- und Medienkunst bei freiem Eintritt zu erleben. Über die Jahrzehnte wuchs EIKON so auf mehreren Ebenen zu einer Präsentationsplattform für österreichische und internationale Foto- und Medienkünstler:innen.



Die zahlreichen Ehrengäste, darunter Gunda Achleitner (Wien Museum), Iris Andraschek (Künstlerin), Irene Andessner (Künstlerin), Natascha Auenhammer (ZEBRA), Peter Baum (Doyen der österreichischen Fotografie, ehem. Direktor des Lentos), Berthold Ecker (Wien Museum), Sebastian Gansrigler (Auslöser, OFF GRID), Christian Gmeiner (EIKON Vorstand), Verena Kaspar-Eisert (MQ Wien), Sophie Haslinger (Kunst Haus Wien), Felix Hoffmann (Foto Arsenal Wien), Ruth Horak (freie Autorin), Silvia Jaklitsch (Verlag für moderne Kunst), Herbert Justnik (Volkskundemuseum Wien), Herwig Kempinger (Künstler, ehem. Präsident der Secession), Christiane Kuhlmann (Heidi Horten Collection), Estefanía Landesmann (Künstlerin), Rudolf Leeb (Galerist), Bettina Leidl (MQ Wien), Paul Albert Leitner (Künstler), Felix Leutner (Foto Leutner), Thomas Licek (eyes on), Anja Manfredi (Künstlerin, Schule Friedl Kubelka für künstlerische Photographie), Roland Neugebauer (MAZARS), Olga Okunev (BMKÖS), Lara Pan (freie Kuratorin), Paul Pibernig (OFF GRID), Gerald Piffl (IMAGNO), Katharina Prerovsky (Amt der NÖ Landesregierung), Maria Rennhofer (freie Autorin, ehem. Ö1), Didi Sattmann (Fotograf), Walter Seidl (freier Autor und Kurator), Günther Selichar (Künstler), Marielis Seyler (Künstlerin), Andrea Winklbauer (Jüdisches Museum Wien), Robert Zahornicky (Künstler) u.v.m. feierten mit der Redaktion bis tief in die Nacht und sorgten für einen inspirierenden Abend.



Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Pia Draskovits, MA

0043 1 597 70 88

office @ eikon.at

www.eikon.at