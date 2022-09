5 Hallen, 5 Farben, 5 konstante Tugenden - Das Internationale Konfuzius-Kulturfestival 2022 in China (Qufu) und das Achte Nishan-Forum der Weltzivilisationen auf dem Berg Nishan

Qufu, China (ots/PRNewswire) - 5 Hallen, 5 Farben, 5 konstante Tugenden

Das Internationale Konfuzius-Kulturfestival 2022 in China (Qufu) und das Achte Nishan-Forum der Weltzivilisationen findet von 26. bis 28. September auf dem Berg Nishan, der auch als Heiliges Land Nishan bekannt ist, in Qufu, Jining in der Provinz Shandong, statt.

Konfuzius (551-479 v. Chr.) war ein Lehrer und Philosoph aus der chinesischen Frühlings- und Herbstperiode (770-476 v. Chr.), der die chinesische Kultur nachhaltig geprägt hat. Heute ist er international für seine Schriften und Sprichwörter bekannt.

Der Konfuzianismus hat einen großen Teil der langjährigen Geschichte Chinas geprägt und genießt auch heute noch hohes Ansehen. Die konfuzianische Schule betrachtet „Wohlwollen, Rechtschaffenheit, Anstand, Weisheit und Treue" als den Kern ihres ethischen Systems.

