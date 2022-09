Welttierschutztag 4. 10.: Büffeln für den Tierschutz macht Spaß!

Verein Tierschutz macht Schule: neues Material für den Englischunterricht, Heimtier-Olympiade und Kinder-Tierschutzkonferenz

Wien (OTS) - Mit dem Verein „Tierschutz macht Schule“ können bereits Kinder in der Schule lernen, welche Bedürfnisse Tiere haben. Sie erfahren, was tierfreundlich einkaufen bedeutet, welche Verantwortung Tierhaltung mit sich bringt und wie sie sicher mit Tieren umgehen. Dafür veranstaltet der Verein Workshops in Klassen, Fortbildungen und Lehrgänge an Pädagogischen Hochschulen. Zu vielen Tierschutzthemen hat er kindgerechte Unterrichtsmaterialien entwickelt.

Geschäftsführerin Mag.a Gertraud Findl freut sich über das große Interesse der Lehrkräfte an Tierschutz: „Seit 2007 haben Schulen über eine Million Unterrichtsmaterialien von,Tierschutz macht Schule‘ verwendet.“

Das neueste Unterrichtsheft macht den Englischunterricht der Sekundarstufe II tierschutzfit. Es heißt „Animal pro+: What do we think about animals?“ und enthält spannenden Diskussionsstoff über Wildtiere, Heimtiere, Nutztiere und Versuchstiere. Das Unterrichtsheft kann ab Mitte Oktober in Klassenstärke kostenlos, exklusive Versand, bestellt werden. Dazu gibt es als Bonus Onlinematerial.

Klassen der Sekundarstufe I in Wien und der Steiermark können ihre Stimme für Tiere erheben und im Juni 2023 bei „Kinder-Tierschutzkonferenzen“ antreten. Zur Vorbereitung erhalten sie ab Oktober kostenlose Exkursionen, Materialien und ein Coaching vom Verein „Tierschutz macht Schule“. Die Anmeldefrist läuft!

Die 3. und 4. Klassen der Volksschulen aus ganz Österreich können sich noch schnell zur Heimtier-Olympiade, einem Onlinewettbewerb, der im Frühjahr stattfinden wird, anmelden. Mag.a Gertraud Findl bringt es auf den Punkt: „Büffeln für den Tierschutz ist ein echter Gewinn, von dem Tiere, Kinder und Schulen gleichermaßen profitieren.“

