Österreichisches Startup Wunderkern bringt weltweit erste Milch aus Marillenkernen in die Supermarkt-Regale

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Essenverschwendung kommt mit dem Wunderkern Drink die erste Milch-Alternative, die Lebensmittel rettet, in die Supermarkt-Regale von Billa Plus.

Herzogenburg/Wien (OTS) - Über 500 Millionen Kilo Obstkerne werden jedes Jahr allein in Europa von Fruchtverarbeitern (Saft, Marmelade & weitere) weggeworfen. Das österreichische Startup Wunderkern hat sich der Rettung dieser Kerne verschrieben. Durch ein einzigartiges Verfahren werden in einer eigens errichteten Anlage am Rande der Wachau die Kerne der Marille, Kirsche und Zwetschke gespalten, damit die darin befindlichen Samen zur Herstellung nachhaltiger Lebensmittel verwendet werden kann. Bisweilen wurden von Wunderkern bereits Gourmet-Öle sowie Schoko-Aufstriche kreiert.

Mit Marillenkernen als Basis bringt Wunderkern nun eine echte Weltinnovation im Sektor der pflanzlichen Drinks in den heimischen Handel. Jeder Wunderkern Drink rettet 82 Marillenkerne und verführt mit seinem leicht nussigen Geschmack sowie herausragenden Umwelt-Benefits.

Die positiven Auswirkungen des Rohstoffes wurden offiziell berechnet und lassen nachhaltige Herzen höher schlagen. Gerettete Marillenkerne sparen im Vergleich zu Hafer, Soja & Co. mindestens 30% CO2-Emissionen. Noch eindrucksvoller ist die Reduktion in puncto Wasserverbrauch: Marillenkerne sparen hier gegenüber Mandeln satte 96% ein - auf 1 kg Rohstoff ergibt das eine Ersparnis von 26 vollen Badewannen.

Gemeinsam mit BILLA PLUS möchte Wunderkern nun noch viel mehr Obstkerne vor der Verschwendung retten. Durch den flächendeckenden, österreichweiten Verkauf des Wunderkern Drinks (Preis: 1,99 €) als nachhaltige Milch-Alternative sollen so viele Menschen wie möglich erreicht werden, um viel Gutes für Klima, Karma und Kuh zu bewirken.

