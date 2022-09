SPÖ-Schroll ad OMV: Fassungslos über die Ahnungslosigkeit Gewesslers

Gefahr für die Energieversorgung Österreichs – Schnelle und gründliche Prüfung gefordert

Wien (OTS/SK) - „Fassungslos über die Ahnungslosigkeit von Energieministerin Gewessler“ zeigt sich SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll angesichts der heutigen Medienberichte über mögliche Hintergründe zum Raffinerie-Unfall in der OMV. „Die Ministerin hat offenkundig keinerlei Informationen und Einschätzungen zu den Vermutungen, dass es sich beim Zwischenfall in der OMV nicht um einen Unfall, sondern um Sabotage handeln könnte. Ihre Unwissenheit und Untätigkeit gefährden die Energieversorgung Österreichs. In einer Krise wie jetzt, kann sich Österreich so eine Energieministerin nicht leisten“, bekräftigt der SPÖ-Energiesprecher. ****

Schroll fordert die Bundesregierung auf, etwaige Verdachtsmomente im Zusammenhang mit dem Unfall in der OMV schnellstens und gründlich zu prüfen, sowohl das Parlament als auch die Öffentlichkeit zu informieren und die notwendigen Schlüsse daraus zu ziehen. „Denn sollten sich die Gerüchte nicht bewahrheiten“, so Schroll, „muss die Frage gestellt werden, wer solche Gerüchte in Umlauf bringt und mit welcher Absicht“.

„Zudem wurden erst vergangene Woche weitere 60.000 Tonnen Diesel aus der staatlichen Notstandsreserve freigegeben, um die Versorgung der Bevölkerung trotz des Ausfalls der OMV-Raffinerie sicherzustellen. Diese Tranche war bereits der vierte Zugriff auf die Dieselreserven und lässt diese auf 2/3 der an sich obligatorischen Notstandsreserve schrumpfen. Umso dringender müssen alle Umstände rasch geklärt werden“, so Schroll abschließend. (Schluss) sr/up

