„Red' ma drüber!“-Tour: Salzburg hieß Dominik Wlazny herzlich willkommen

Zahlreiche Salzburger Unterstützer:innen fanden sich ein, um den Bundespräsidentschaftskandidaten persönlich zu treffen.

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 28.09.2022, machte Dr. Dominik Wlazny bei seiner Tour durch Österreich in Salzburg halt. Trotz des typischen Salzburger Schnürlregens versammelten sich viele Unterstützer:innen am Mozartplatz, um mit dem Präsidentschaftskandidaten - gemäß seinem Motto - zu reden.

„Ich bin unabhängig, unverbraucht und möchte gemeinsam mit euch dieses Land gestalten“ - so Dominik Wlazny in seiner Ansprache an die versammelte Menge, und: „Geht am 9. Oktober wählen! Bin ich erster, bin ich euer Präsident!“

Nächste Stationen der Bundesländertour sind heute, Donnerstag, Bregenz und Innsbruck.

Rückfragen & Kontakt:

Tel. +43 677 643 792 27 (Sabine, Alexandra)

Mail presse @ bierpartei.eu

www.bierpartei.eu