Grüne Wien/Stark, Sequenz: Aktuelle Studie zeigt, dass Lobau- und Stadtautobahn nicht mit den Klimazielen vereinbar sind

Wien (OTS) - Klimaministerin Leonore Gewessler hat heute eine aktuelle Studie präsentiert, wonach die Lobauautobahn für die Erreichung der Klimaziele schädlich und gleichzeitig für die verkehrstechnische Anbindung der Donaustadt nicht notwendig ist. „Kurz gesagt: Wir brauchen die Lobauautobahn nicht, stattdessen muss der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Dafür gibt es schon konkrete Konzepte in der Schublade“, so der Mobilitätssprecher der Grünen Wien, Kilian Stark. „Die Studie bestätigt die Kritik der Grünen Wien: Es gibt keinen Grund mehr, an der Lobauautobahn festzuhalten. Es wird Zeit, das alte Denken abzulegen, denn auch die alten Annahmen haben sich als falsch herausgestellt“, so die Mobilitätssprecherin der Grünen Wien, Heidi Sequenz. Sequenz und Stark begrüßen, dass mit der strategischen Prüfung Verkehr jetzt ein Verfahren eingeleitet wurde, um das Kapitel Lobauautobahn endgültig zu schließen.

„Die Stadt Wien war jetzt ein Jahr lang eingeladen, an den Alternativen zur Lobauautobahn mitzuarbeiten, leider ist dieser Einladung niemand gefolgt. Es wird jetzt endlich Zeit, sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam an der klimafreundlichen Mobilität der Wiener:innen zu arbeiten“, so Sequenz und Stark abschließend.

