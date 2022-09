AVISO: Hybrid-Pressekonferenz Molecular Devices Austria 12.10.2022

Eröffnung der Standorterweiterung in Puch/Hallein und Präsentation des „Organoid Innovation Center – Salzburg“

Salzburg/Puch Urstein (OTS) - "Molecular Devices“ ist einer der weltweit führenden Anbieter bioanalytischer Lösungen für die Protein- und Zellbiologie in der Life-Science-Forschung, der pharmazeutischen und biotherapeutischen Entwicklung. Mit Hauptsitz in Silicon Valley, Kalifornien, hat "Molecular Devices“ zudem Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland, Korea, China, Japan, Indien und in Österreich - dem neuen Zentrum der globalen Forschung und Entwicklung.

Drei Jahre nach der Standorteröffnung von Molecular Devices Austria in Puch bei Hallein feiert das innovative Unternehmen am 12. Oktober 2022 den erfolgreich abgeschlossenen Ausbau des Organoid Innovation Center – Salzburg.

Anlässlich der Eröffnung laden wir Medienvertreter:Innen herzlich zu einer Pressekonferenz und einer Besichtigungs-Tour durch die Welt der 3-D-Biologie.

Datum: Mittwoch, 12. Oktober 2022

Zeit: 10:30 Besichtigungs-Tour durch die Welt der 3-D-Biologie, 12:00 Beginn Pressekonferenz

Ort: Wissenspark Salzburg Urstein, Urstein Süd 17, Puch bei Hallein

Folgende Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Susan Murphy (President Molecular Devices, LLC/San Jose, Kalifornien)

(President Molecular Devices, LLC/San Jose, Kalifornien) Wilfried Haslauer (Landeshauptmann Salzburg)

(Landeshauptmann Salzburg) Josef Atzler (Geschäftsführer Molecular Devices Austria GmbH)

(Geschäftsführer Molecular Devices Austria GmbH) Helmut Klose (Bürgermeister Gemeinde Puch)

Die Pressekonferenz findet hybrid statt. Sie können persönlich teilnehmen, oder auch online die Pressekonferenz ab 12:00 verfolgen. Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Ihre Anmeldung unter office @ freecomm.cc oder telefonisch unter +43 676 / 624 17 85. Danke!

Eine Einladung mit Details zu weiteren Inhalten der Pressekonferenz werden wir Ihnen rechtzeitig zusenden.

Datum: 12.10.2022, 10:30 - 12:30 Uhr

Ort: Wissenspark Salzburg Urstein, Urstein Süd 17, Puch bei Hallein

Puch bei Hallein, Österreich

