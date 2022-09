Kocher vergibt Staatspreise „Beste Lehrbetriebe - Fit for Future“ 2022

Staatspreise für Unternehmen, die auf dem Gebiet der Lehrlingsausbildung hervorragende Leistungen erbringen

Wien (OTS/BMAW) - Die Lehre bildet die Fachkräfte der Zukunft direkt im beruflichen Umfeld aus. Daher setzen wir zahlreiche Maßnahmen, um die beruflichen Qualifikationen vor dem Hintergrund der Herausforderungen der demografischen Entwicklungen, der Digitalisierung, des technologischen Wandels, des Klimawandels und der Energiewende kontinuierlich anzupassen und zu verbessern. Mit dem Staatspreis ‚Beste Lehrbetriebe - Fit for Future‘ rücken wir die hervorragenden Leistungen der österreichischen Ausbildungsbetriebe ins Licht der Öffentlichkeit“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher am Mittwochabend bei der Verleihung des Staatspreises im Palais Wertheim.

Die Staatspreisverleihung fand im Rahmen der Veranstaltung "Innovative berufliche Bildung" statt. Im Rahmen dieser wurden auf Expertenebene Strategien diskutiert, die beruflichen Qualifikationen vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen zu optimieren.

Zwt.: Staatspreisverleihung in den Kategorien „Lehrberufsmarketing & Rekrutierung“, „Ausbildungspraxis“ und „Digital Lernen und Ausbilden“

In der Kategorie „Lehrberufsmarketing & Rekrutierung“ konnte sich die Getzner Textil AG durchsetzen. Sie ist der führende Hersteller für afrikanische Bekleidungsdamaste von hoher Qualität und zählt zu den erfahrensten Anbietern im Textilbereich. Das Unternehmen geht mit dem Getzner Videobot, bei dem zwei Lehrlinge als Avatare Fragen zur Lehrlingsausbildung beantworten, ganz neue Wege.

In der Kategorie „Ausbildungspraxis“ wurde der Staatspreis an das Familien Natur Resort Moar Gut verliehen, welches ein von drei Generationen der Familie Moar geführtes 5 Sterne Natur Hotel ist, das eingebettet in der Salzburger Bergwelt liegt. Beim "perfekten Dinner à la Moar Gut" gab das Ausbilderteam während des Lockdowns den Lehrlingen die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und in kleinen Teams gegeneinander anzutreten.

Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, welches der größte Anbieter von Seniorinnen- und Seniorenbetreuung in Österreich ist, gewann in der Kategorie „Digital Lernen und Ausbilden“. Das Lernangebot wurde um eine Virtual Reality-App ergänzt, mit deren Hilfe Wissen und Kenntnisse ressourcenschonend vermittelt werden können.

Nominierungen Neben den Staatspreisträgern konnten sechs weitere Projekte als „für den Staatspreis nominiert“ ausgezeichnet werden:

Kategorie „Lehrberufsmarketing & Rekrutierung“

- FILL Gesellschaft m.b.H.,

- RIEDER GmbH & Co KG

Kategorie „Ausbildungspraxis“

- Hilti AG, Zweigniederlassung Thüringen

- PETER GmbH, Götzis

Kategorie „Digital Lernen und Ausbilden“

- BearingPoint GmbH

- Hydro Extrusion Nenzing GmbH

Sonderpreisträger "Erklärvideos von und für Lehrlinge"

Dieser Preis ging an die Lehrlinge der Firma Dorfelektriker Mittelberger GmbH. Erstmals waren beim Sonderpreis die Lehrlinge aufgerufen, Beiträge einzureichen. Die Jury war von der Kreativität der Lehrlinge beeindruckt. Zwei Lehrlinge der Mittelberger GmbH erklären in ihrem Video auf charmante Art und Weise ganz unkompliziert und für alle verständlich, wie die Kreuzschaltung funktioniert. Einfache Zeichnungen unterstützen den gesprochenen Text. Die Zuschauerinnen werden somit visuell und auditiv angesprochen.

Über den Staatspreis Beste Lehrbetriebe - "Fit for Future"

Der Staatspreis Beste Lehrbetriebe - "Fit for Future" wird heuer bereits zum achten Mal vergeben. Die Staatspreisträger wurden von der Jury aus insgesamt 156 Einreichungen ermittelt.

Die Fotos von der Verleihungsveranstaltung finden Sie unter:

https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/KZgMFY44x4

Weitere Informationen zum Staatspreis Beste Lehrbetriebe - "Fit for Future" 2022 finden Sie auf der Homepage des BMAW

https://www.bmaw.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Beste-Lehrbetriebe.ht

ml

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

+43 (0) 1 711 00-805130

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at