AVISO, Dienstag, 4. Oktober: Abschluss der „Pass Egal Wahl“ in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz und weiteren Orten!

Hier dürfen alle wählen, die hier leben

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 4. Oktober, findet in ganz Österreich der Abschluss der von SOS Mitmensch gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartner*innen abgehaltenen „Pass Egal Wahl“ statt. Diese symbolische Wahl ermöglicht es, dass auch Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Stimme für die sieben bei der Bundespräsidentschaftswahl antretenden Kandidaten abgeben können. Nach Wahlschluss am Dienstagabend um 20 Uhr findet die Stimmauszählung und gegen 22.30 Uhr die Bekanntgabe des Ergebnisses statt.

Wahllokal in WIEN

Wann: Dienstag, 4. Oktober, 15.00 bis 20.00 Uhr (Medientermin um 15.30 Uhr)

Wo: Ballhausplatz, 1010 Wien

Veranstalter: SOS Mitmensch

Wahllokal in GRAZ

Wann: Dienstag, 4. Oktober, 15.00 bis 19.00 Uhr

Wo: Mariahilferplatz, 8020 Graz

Veranstalter: ZEBRA

Wahllokal in LINZ

Wann: Dienstag, 4. Oktober, 12.00 bis 19.00 Uhr

Wo: Martin Luther Platz 1, 4020 Linz

Veranstalter: DEM21 - Die oö. Initiative für mehr Demokratie

Wahllokal in SALZBURG

Wann: Dienstag, 4. Oktober, 9.00 bis 19.00 Uhr

Wo: Vereinslokal des Vereins Viele, Rainerstraße 27, 1. Stock, 5020 Salzburg

Veranstalter: Verein Viele

Wahllokal in INNSBRUCK

Wann: Dienstag, 4. Oktober, 15.00 bis 19.00 Uhr

Wo: Annasäule, Maria-Theresien-Straße, 6020 Innsbruck

Veranstalter: Plattform Asyl

Wahllokal in BREGENZ

Wann: Dienstag, 4. Oktober, 16.00 bis 20.00 Uhr

Wo: Römerstraße 12, 6900 Bregenz

Veranstalter: Verein VINDEX

Infos zu den zahlreichen weiteren Wahllokalen finden Sie auf www.passegalwahl.at

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at