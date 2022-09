14.389 aktive Coronafälle verlangen niederschwelliges Testangebot

Es ist wichtig zu wissen, ob es sich um einen grippalen Infekt oder Corona handelt. FasTest eröffnet weiteres Labor in Linz

Wien (OTS) - Dass die CoV-Pandemie kurz vor ihrem Ende steht, ist laut dem österreichischen Prognosekonsortium nicht in Sicht. Im Gegenteil: Laut der Prognose von heute steigen die Fallzahlen in Österreich, und das spiegelt sich mittlerweile auch eindeutig in den heimischen Spitälern wider. Dass sich dieser Trend in den nächsten Wochen umkehrt, ist laut Konsortium nicht zu erwarten und wird durch die letztverfügbaren Abwasserdaten bestätigt. Auch die Verlängerung der Sonderbetreuungszeit im gestrigen parlamentarischen Sozialausschuss, verlangt die Aufrechterhaltung von Testmöglichkeiten.



" Diese Entwicklung kommt für FasTest nicht unerwartet, im Gegenteil. Als Unternehmen haben wir uns auf den Herbst sehr intensiv vorbereitet, wir haben ausreichend Testkapazitäten in unseren Laboren. Das Ziel unseres Unternehmens ist es, weiterhin ein niederschwelliges Testangebot sicherzustellen mit einem ausgeglichenen Kosten-Nutzen-Faktor “ so Dr. Manuel Chytilek, CEO der Firma FasTest.

Die Beschleunigung des Infektionsgeschehens durch saisonale Einflüsse und höhere Kontakthäufigkeiten in Innenräumen ist zu erwarten gewesen, auch seitens der Politik und Virologen. Die Virusüberwachung und die Sequenzierung neuer Varianten muss unabhängig der Fallzahlen fortgesetzt werden. Auch in Bezug auf Long Covid müssen Regierung und Gesundheitspartner weiterhin zusammenarbeiten.



„ Für viele Bereiche des Lebens, wie zum Beispiel die Sonderbetreuungszeit oder auch für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ist es unerlässlich zu wissen, ob es sich bei einer Erkrankung um einen grippalen Infekt oder Corona handelt. In diesen Tagen gilt es, nicht am falschen Eck zu sparen, auch als Unternehmen nicht, sondern Testungen und die damit verbundene Sicherheit frei zugänglich zu machen. Wir werden den Ausbau unserer Kooperationen mit Apotheken weiter vorantreiben. Genau aus diesem Grund, werden wir kommenden Montag unser neues Labor in Linz eröffnen “ so Dr. Manuel Chytilek weiter.



Die Firma FasTest setzt somit weiterhin auf ein engmaschiges sowie barrierefreies Testangebot, in Zusammenarbeiten mit eigens betriebenen Standorten und zahlreichen Kooperationen mit Apotheken.

