Für die Freiheit

Think Tank Konferenz in Tallinn

Wien (OTS) - Anlässlich der jährlichen Konferenz „Think Tank Central“ sprach die Direktorin des Austrian Economics Center und Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank, Barbara Kolm, über die Philosophie der Freiheit. Vertreter liberale und konservativer Organisationen, Journalisten und politische Entscheidungsträger aus ganz Europa und Nordamerika kamen auf Einladung von New Direction von 21. Bis 24. September zusammen, um neue Wege zu erörtern, um auf die verschiedenen Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren - vom Wachstum Chinas über die Aggression Russlands bis hin zur Voreingenommenheit durch "Wokeness" in der Wissenschaft, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft im Allgemeinen. New Direction wurde 2009 von Margaret Thatcher gegründet und ist eine Drehscheibe für europäische Konservative zur gegenseitigen Unterstütztung und den Austausch von Erfahrungen. Die Konferenz mit dem Titel "Defending Freedom" (Verteidigung der Freiheit) fand in Tallinn, Estland, statt, um ein Zeichen zu setzen, dass sich die Freiheitsliebenden nicht von der russischen Aggression einschüchtern lassen.

Keine Freiheit ohne Verantwortung

Kolm argumentierte in ihrer Rede, dass Freiheit und Selbstverantwortung untrennbar miteinander verbunden sind, und fügte hinzu, dass diese durch bestimmte institutionelle und kulturelle Grundlagen gestützt werden, darunter Privateigentum, Rechtsstaatlichkeit und ein wettbewerbsorientiertes Umfeld. Sie betonte, dass nicht nur auf philosophischer Ebene, sondern vor allem auf der Ebene der Kommunikation noch einiges zu tun sei. In ihren Worten: "Wir müssen mehr Zeit dafür verwenden, dem sprichwörtlichen Mann auf der Straße zu erklären, warum Freiheit so wichtig ist. In der Tat ist es genau diese Menschen, die die Last eines ständig wachsenden Staates und seiner Institutionen am härtesten trifft.

Kolm appellierte an die Teilnehmer der "Defending Freedom"-Konferenz, zusammenzustehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Arbeitsteilung sein in jedem fortgeschrittenen Land selbstverständlich und kann und soll in größerem Ausmaß als bisher zwischen Think Tanks stattfinden. Liberale und Konservative gemeinsam für eine freie, verantwortungsvolle und wohlhabende Gesellschaft.

Barbara Kolm ist als Rednerin bei internationalen Konferenzen wegen ihrer klaren Positionierung sehr gefragt und mit ihr die Experten des Austrian Economics Center und des Hayek Instituts, dem sie als Präsidentin vorsteht. In ihrer eigenen Konferenzserie, der Free Market Road Show (mit bis zu 45 Veranstaltungen im Jahr), ist Arbeitsteilung zwischen den Europäischen Think Tanks ein Grundprinzip. Auch hier heißt es gemeinsam für die Freiheit!

