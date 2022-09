Konferenz in Prag zum offiziellen Start des grenzübergreifenden EU-Förderprogramms Interreg Österreich - Tschechien 2021-2027

Wien (OTS/RK) - Anlässlich des offiziellen Starts des neuen EU- Förderprogramms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Österreich und Tschechien Interreg AT-CZ 2021-2027 fand letzte Woche in Prag eine Konferenz statt.

Pia Maria Wieninger, Abgeordnete des Wiener Landtags nahm für die Stadt Wien an der Veranstaltung teil.

In ihrer Rede wies sie darauf hin, dass Wien seit dem Jahr 2000 sehr erfolgreich am Interreg Österreich - Tschechien Programm mit den Kreisen Südmähren, Südböhmen und der Vysočina teilnimmt. Die Bedeutung und Intensität der Zusammenarbeit Wiens im EU-Förderprogramm Interreg Österreich- Tschechien ist im Laufe der Jahre deutlich gestiegen, was sich in der erhöhten Dotierung von EU-Fördermitteln in den Programmperioden 2014-2020 und 2021-2027 für dieses Programm ausdrückt.

Exemplarisch ging sie auch kurz ein auf einzelne grenzübergreifende EU-Projekte aus der sich zu Ende neigenden EU-Förderperiode 2014-2020 aus den Bereichen Forschung, Bildung, kulturelles Erbe, sowie Klima- und Umweltschutz und erläuterte welchen Beitrag, die Wiener ProjektträgerInnen mit ihren Projekten leisteten. Mehr Informationen zu grenzübergreifenden EU-Projekten in Wien

Wien setzt sich auch in der neuen Förderperiode 2021-2027 politisch für die Zusammenarbeit mit Tschechien ein

Ein ganz besonderer Programmpunkt der Konferenz war die Unterzeichnung des Abkommens zur Unterstützung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Programmzeitraum 2021-2027 durch Markus Achleitner, Landesrat der Oberösterreichischen Landesregierung, Martin Eichtinger, Landesrat der Niederösterreichischen Landesregierung, Jan Fluxa, stellvertretender Minister für Regionale Entwicklung der Tschechischen Republik sowie Pia Maria Wieninger, Abgeordnete zum Wiener Landtag (siehe Foto von links nach rechts).

Wie Pia Maria Wieninger ausdrücklich betonte, wird sich Wien aufgrund der positiven Bilanz der letzten zwei Jahrzehnte, aber auch im Sinne einer wertvollen und guten Nachbarschaft politisch weiterhin für den europäischen Zusammenhalt auf den unterschiedlichsten Ebenen zur Fortführung der INTERREG Förderinstrumente proaktiv und engagiert einsetzen. (Schluss)



