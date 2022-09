LinkedIn Top Startups 2022 Österreich: Refurbed arbeitet sich auf den ersten Platz vor

München (ots) - Mit der heutigen Veröffentlichung der LinkedIn Top Startups 2022 hat LinkedIn zum zweiten Mal die Beliebtheit österreichischer Startups ausgewertet. An der Spitze steht der Online-Marktplatz für gebrauchte und wiederaufbereitete Waren Refurbed, der im letzten Jahr bereits den vierten Platz erreichte. Auf dem Treppchen stehen außerdem das Nachhilfeportal GoStudent, das sich erneut den zweiten Platz sichert, und Credi2, ein neu in die Top Ten eingestiegenes Fintech, das eine Plattform für Banking-as-a-Service entwickelt hat.

Es finden sich zudem noch zwei weitere Startups im Ranking, die Lösungen im Finanzbereich anbieten: Während Ready2Order (Platz 9) Kassensysteme und -terminals für kleine und mittlere Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister bereitstellt, hat Fiskaly (Platz 10) sich zum Ziel gesetzt, die Handhabung von Kassenbons zu vereinfachen. Darüber hinaus zeigt sich die Startup-Landschaft in Österreich vielfältig, so hat es etwa der Anbieter von Microgetränken Waterdrop (Platz 4) erneut auf die vorderen Plätze geschafft. Auch das Data-Analytics-Unternehmen Prewave (Platz 5), das Lösungen im Bereich Lieferketten anbietet, oder Holzkern (Platz 8), ein Uhren- und Schmuckhersteller, sind für Jobsuchende besonders attraktiv.

Die LinkedIn Top Startups in Österreich

Refurbed (Vorjahr: 4.) – Online-Händler für wiederaufbereitete Elektronik, Bekleidung und Sportausrüstung, Sitz in Wien, 2017 gegründet GoStudent (2.) – Anbieter von Video-Nachhilfeunterricht für über 30 Fächer mit mehr als 20.000 Tutoren, Sitz in Wien, 2016 gegründet Credi2 – Entwickler von Bezahlsystemen für „Buy Now, Pay Later“ und Abonnements, Sitz in Wien, 2015 gegründet Waterdrop (3.) – Anbieter von Microgetränken, Flaschen und Karaffen, Sitz in Wien, 2016 gegründet Prewave – Data-Analytics-Unternehmen, das Risiken in den Lieferketten großer Unternehmen identifiziert und kategorisiert, Sitz in Wien, 2017 gegründet Storebox (8.) – Anbieter sowie Franchisegeber von digitalisierten Selfstorage-Lösungen mit Standorten in DACH und Benelux, Sitz in Wien, 2016 gegründet Single Use Support – Entwickler und Produzent mechatronischer Anlagen und steriler Verbrauchsmaterialien für die Biopharma-Industrie, Sitz in Kufstein, Tirol, 2016 gegründet Holzkern – Einzelhändler für Uhren, Schmuck und Accessoires aus natürlichen Materialien wie Holz, Stein, Marmor oder Perlmutt, Sitz in Wien, 2016 gegründet Ready2Order – Entwickler von Kassensystemen und -terminals für kleine und mittelständische Unternehmen, Sitz in Wien, 2015 gegründet Fiskaly – Softwareentwickler für die elektronische Signatur von Kassenbelegen, um Manipulationen auszuschließen, Sitz in Wien, 2019 gegründet

LinkedIn untersucht für die Top Startups die Informationen und Interaktionen seiner 830 Millionen Mitglieder insbesondere im Hinblick auf vier Faktoren: Das Wachstum der Zahl der Beschäftigten der in Betracht kommenden Startups, Interaktionen auf ihren LinkedIn Unternehmensseiten und den Profilen ihrer Mitarbeiter, das Interesse an ihren Jobangeboten sowie ihre Attraktivität für Top-Kandidaten. Für die Auswertung kommen ausschließlich Unternehmen in Betracht, die unabhängig und in Privatbesitz sind, mindestens 30 Mitarbeiter:innen beschäftigen und vor höchstens sieben Jahren gegründet wurden. Außerdem werden sie nur für die Liste des Landes berücksichtigt, in dem sich ihr Hauptsitz befindet.

Peter Windischhofer, Gründer von Refurbed sagt: „Wir freuen uns sehr, es erneut in die LinkedIn Top Startups geschafft zu haben und in diesem Jahr sogar auf Platz 1 zu stehen. Wir sehen diese Auszeichnung als Bestätigung dafür, dass wir mit unserer Mission, unseren Werten und unserer Kultur bei Jobsuchenden genau ins Schwarze treffen. Entsprechend konnten wir unser Team seit der Gründung von Refurbed 2017 kontinuierlich vergrößern und beschäftigen inzwischen 274 Mitarbeiter:innen aus 45 Ländern.“

Arbeitsort: Wien oder remote

Insgesamt hat sich ein Trend aus der letztjährigen Auswertung bestätigt: Die Startup-Szene Österreichs versammelt sich in Wien. Neun der Top Ten Startups sind in der Landeshauptstadt ansässig. Die einzige Ausnahme bildet Single Use Support (Platz 7), der Anbieter innovativer Lösungen für das Fluidmanagement in der Biopharma-Industrie ist in Kufstein in Tirol beheimatet.

„Wer sich für die Arbeit in einem Startup interessiert, hat gute Chancen, wenn er oder sie bereits in Wien wohnt oder bereit ist, umzuziehen. Doch der Wandel der Arbeitswelt zeigt sich auch hier, die Mehrheit der Top Ten Startups bietet auch Positionen an, die hybrid oder remote besetzt werden können“, sagt Jakob Schulz, Redaktionsleiter Central Europe bei LinkedIn. „Diese Tendenz wird sich in den nächsten Jahren sicher noch verstärken, da Startups durch ihre oft flexible Arbeitskultur für die Umsetzung moderner Arbeitsformen prädestiniert sind.“

*Methodik

Das von LinkedIn erstellte Ranking zieht vier Faktoren in Betracht: Beschäftigungswachstum, Interaktion, Interesse an Jobangeboten und die Anziehungskraft für Top-Kandidaten. Das Beschäftigungswachstum wird gemessen als Personalzuwachs im Erhebungszeitraum in Prozent und muss mindestens 10 Prozent betragen. Für den Faktor Interaktion wird ermittelt, wie viele Nicht-Mitarbeiter die LinkedIn Unternehmensseite ansehen und dieser folgen und wie viele Nicht-Mitarbeiter die Profile von Mitarbeitern des betreffenden Startups ansehen. Für das Interesse an Jobangeboten werden die Aufrufe von Stellenanzeigen (sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Anzeigen) und die Bewerbungen um Stellenangebote des Unternehmens gezählt. Für die Gewinnung von Top-Kandidaten wird gemessen, wie viele Beschäftigte das Startup von Unternehmen auf der Liste der LinkedIn Top Companies gewonnen und eingestellt hat. Diese Zahl wird als Prozentwert der gesamten Belegschaft des Startups angegeben. Die Daten werden übergreifend über alle teilnahmeberechtigten Startups normalisiert. Die Daten für diese Erhebung wurden zwischen Juli 2021 und Juni 2022 erfasst.Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Unternehmen unabhängig und in privater Hand sind, mindestens 30 Mitarbeiter beschäftigen, maximal sieben Jahre bestehen und ihren Hauptsitz in dem Land haben, auf dessen Liste sie erscheinen. Ausgeschlossen sind Personalagenturen, Think Tanks, gemeinnützige Organisationen, Business Accelerator und Behörden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen, einzig in Zitaten nutzen wir beide Formen.

Über LinkedIn

Mit über 830 Millionen Mitgliedern weltweit und über 18 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen berufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.

In Deutschland beschäftigen wir mittlerweile über 150 Mitarbeiter auf die Standorte München und Berlin verteilt. Unseren Kunden aus den Bereichen Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten, Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter sowie weitere geschäftliche Zielgruppen zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.

Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit reagieren können.

