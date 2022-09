Spritzig & witzig: Neue Hauptabend-Show "Genial Viral: Die Millionen-Klicks" startet am 29. September auf krone.tv!

Gemeinsam mit Dragqueen Tamara Mascara und einem wöchentlich wechselnden Gast präsentiert Sasa Schwarzjirg die lustigsten, herzigsten und schrägsten Clips aus dem World Wide Web.

Wien (OTS) - Empfinden wir nur dann echte Freude für einen anderen Menschen, wenn es Schadenfreude ist? Oder warum müssen wir über Fails so sehr lachen? In Sasa Schwarzjirgs neuer Show "Genial Viral: Die Millionen-Klicks" darf man herzlich lachen, wenn bei anderen etwas schiefgeht.

Drag-Queen Tamara Mascara als Co-Moderatorin dabei



Gemeinsam mit Österreichs bekanntester Dragqueen Tamara Mascara und einem wöchentlich wechselnden Gast präsentiert Sasa Schwarzjirg ab sofort jeden Donnerstag um 20.15 Uhr die lustigsten, herzigsten und schrägsten Clips aus dem World Wide Web. Es wird bunt. Es wird lustig. Es wird herzlich. Es wird genial viral.

"Kurz und knackig, so werden heute Medien konsumiert. Deshalb wollte ich die Show auch nach diesen Kriterien gestalten, ohne, dass Lacher und interessante Promi-Geschichten auf der Strecke bleiben", freut sich Sasa Schwarzjirg auf den Start ihrer neuen Hauptabend-Show! Mit Tamara hab sie ihre Wunschkandidatin für die Show bekommen. "Wir haben so viel Spaß bei den Aufzeichnungen, ich kann die nächste Show immer kaum erwarten", streut Schwarzjirg ihrer Co-Moderatorin Rosen.

"Ich freue mich, bei diesem witzigen, neuen Format dabei sein zu dürfen! Lustige Videoclips, großartige Gäste und Prinzessin Sasa!!!!“, freut sich auch Tamara Mascara auf den Start der neuen Hauptabend-Show, für die sich der Dragstar schon intensiv vorbereitet hat: „Ich verbringe manchmal ganze Sonntage mit Katzenvideos oder irgendwelchen Fail-Compilations! In dieser neuen Show dabei zu sein, ist praktisch wie Freizeit nur schöner!“. „Zusammen Lachen ist einfach herrlich! Was gibt es Schöneres? Schalten Sie ein und trainieren Sie Ihre Bauchmuskeln!“, rät der Dragstar.

Alfons Haider als Premieren-Gast im Backstage-Talk



Beim vertiefenden Backstage-Talk im Anschluss an "Genial Viral: Die Millionen-Klicks" spricht "Mister Musical" Alfons Haider im krone.tv-Studio mit Sasa Schwarzjirg und Tamara Mascara darüber, was er nie wieder machen würde, was er bereut ("Ich hätte gerne Kinder gehabt!") und wobei ihm mit 64 Jahren langsam die Energie ausgeht.

Auch für die nächsten Sendetermine von "Genial Viral: Die Millionen-Klicks" im Oktober haben sich übrigens mit Kabarettist Andreas Ferner, Reality-TV-Stars Tara & Cat und Kabarettist Peter Moizi bereits hochkarätige Gäste angesagt.

"Genial Viral: Die Millionen-Klicks": Ab 29. September jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf krone.tv und online auf krone.at.

krone.tv – Der neue TV-Sender aus und für Österreich!



Frisch, ehrlich und österreichisch: Mit unserem abwechslungsreichen Programm bieten wir rund um die Uhr brandaktuelle News, Top-Unterhaltung, packende Sporthighlights und vieles mehr.

Unsere über 30 Formate können sich sehen lassen: nämlich österreichweit im TV via Satellit, bei den größten Kabelanbietern und via Antenne (alle Infos zum Empfang auf www.krone.tv/empfang).



Auch online auf www.krone.tv ist unser Livestream jederzeit verfügbar. In der umfassenden Mediathek können Sie Ihre Lieblingssendung nachschauen, wenn Sie sie verpasst haben.

Auf YouTube, Facebook und Instagram finden Sie außerdem die besten Highlights und Hintergrundstorys.

Rückfragen & Kontakt:

Krone Multimedia GesmbH & Co KG

Anna Schuster

redaktion @ krone.tv

www.krone.tv