Bechtle IT-Systemhaus Österreich bietet einzigartiges Qualifizierungsprogramm für Security-Expert:innen

Wien (OTS) - Der mehrfach im Security-Bereich ausgezeichnete heimische IT-Dienstleister setzt auf ein österreichweit einzigartiges Qualifizierungsprogramm und baut die Ressourcen im Wachstumsmarkt IT-Security aus. Mit der zunehmenden Häufigkeit und Komplexität von Cyberattacken auf Unternehmen aller Größen und Branchen sowie den öffentlichen Sektor ist die Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen besonders in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen.

„Das Know-how unserer IT-Security-Expert:innen ist stark nachgefragt. Wir arbeiten erfolgreich mit vielen namhaften Security-Herstellern zusammen und verfügen über die jeweils höchsten Zertifizierungen im Bereich Sicherheit, aber auch zahlreiche Best Practices“ , sagt Stefan Panholzer, CIO, Bechtle IT-Systemhaus Österreich.

Bechtle begleitet Kunden mit umfassendem Know-how ganzheitlich: von der Beratung über die Implementierung bis hin zum Betrieb deckt der IT-Dienstleister die Disziplinen Prävention, Detektion von und Reaktion auf Cyberangriffe ab.

„Unsere Kunden profitieren von einem ganzheitlichen Lösungskonzept, das alle Aspekte einer modernen Sicherheits-Architektur berücksichtigt. Das technologische Herzstück ist dabei das Cyber Defense Center (CDC), das seit 2021 konzernweit durch unsere österreichischen Spezialist:innen koordiniert wird“ , sagt Robert Öfferl, Geschäftsführer, Bechtle IT-Systemhaus Österreich.

Die Bechtle Security-Expert:innen qualifizieren sich kontinuierlich in allen relevanten Technologien und Themenstellungen weiter. „Mit dem österreichweit einzigartigen Qualifizierungsprogramm der Bechtle Akademie orientieren wir uns zum einen an den inhaltlichen Schwerpunkten des konzernweiten Programms und zum anderen an den Entwicklungspfaden für Security-Spezialist:innen. Abgerundet wird das Programm durch Zertifizierungen und Trainings, bei denen wir eng mit unseren Partnerherstellern zusammenarbeiten“ , betont Robert Öfferl.

Das neue Qualifizierungsprogramm ergänzt die bereits seit Jahren umfangreichen Investitionen in den eigenen Nachwuchs und in eine attraktive, neue Arbeitswelt mit umfassenden Benefits für Mitarbeitende. „Wir sind offen für verschiedene Arbeitsmodelle für eine gute Work-Life-Balance. Unsere Mitarbeitenden können nach individueller Aufgabe und Absprache die Arbeitszeit und den Arbeitsort flexibel gestalten“ , sagt Robert Absenger, Geschäftsführer, Bechtle IT-Systemhaus Österreich. Weitere Benefits wie eine offene Feedbackkultur und ein umfassendes Betriebliches Gesundheitsmanagement ergänzen das Angebot.

Derzeit hat das Bechtle IT-Systemhaus Österreich über 20 Stellen in ganz Österreich ausgeschrieben – darunter Junior IT-Security-Consultants, IT-Cyber-Defense-Spezialist:innen und Data Analysts.

„Wir möchten unsere Ressourcen in diesem wachsenden Zukunftsmarkt noch deutlich ausbauen. Daher setzen wir auch auf Quereinsteiger:innen oder IT-Expert:innen aus anderen Fachrichtungen“ , sagt Robert Öfferl.

