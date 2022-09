Nächste Großvermietung für IMFARR

Wien/München (OTS) - Nach der erfolgreichen Vermietung von 80 Prozent des „Elementum“ in München, vermeldet IMFARR nun den Abschluss eines weiteren großen Mietvertrages: Das „Executive Building“ in der Gallusanlage 8, ehemals Vorstandsgebäude der Dresdner Bank im Frankfurter Silberturm genutzt, wird ab sofort an eine renommierte deutsche Privatbank vermietet.

Mit dem Vertrag über rund 23.000 qm Mietfläche und 90 Stellplätzen ist damit nun das gesamte Gebäude vermietet.

„Wir erachten es für wichtig, gerade in Zeiten, in denen wir von schlechten Nachrichten überrollt werden, aufzuzeigen, dass es Wachstum nur geben kann, wenn man Chancen erkennt und bereit ist, mutige Entscheidungen zu treffen. Es freut uns, dass dies einmal mehr durch den Abschluss eines großartigen Mietvertrages bestätigt wurde“, so IMFARR Kommunikationschef Matthias Euler-Rolle.

Für IMFARR und deren Manager Montibus Asset Management GmbH, ist es nach den Vermietungserfolgen in München die nächste Bestätigung, dass Büros in zentralen Lagen und mit attraktiver Ausstattung auch für neue Arbeitswelten eine entscheidende Rolle spielen. Der Konzern Versicherungskammer und die IMFARR werden in einer strategischen Partnerschaft die Immobilie Gallusanlage 8 in Frankfurt in einem Joint Venture halten und strategisch weiterentwickeln.

IMFARR hat sich auf die Entwicklung von Gewerbeimmobilien in Deutschland fokussiert. Neben zahlreichen Projekten in Frankfurt, Berlin und Leipzig, zählt IMFARR mittlerweile zu den größten Projektentwicklern Münchens.

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen und Rückfragen

IMFARR BeteiligungsgmbH

Matthias Euler-Rolle

matthias.euler-rolle @ imfarr.com

+43 664 884 61 600