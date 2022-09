Upgrades und Geschenke bei ENGWE

New York (ots/PRNewswire) - Neue Wege entdecken mit der besten Elektrofahrrad-Marke der Welt!

Seit fast einem Jahrzehnt ist ENGWE in Sachen Design und Leistung in der E-Bike-Branche führend. Das 2022 erschienene Flaggschiff-Modell (das X26) hat im Juli auf Indiegogo satte 1.000.000 USD eingebracht. Um den Bekanntheitsgrad der Marke weiter zu steigern und mehr Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren, bringt ENGWE die neue Engine Pro Limited Edition auf den Markt: Aurora (100 Exemplare).

Im Rahmen der bisher größten Werbeaktion sind die Kunden dazu eingeladen, an dem Wettbewerb teilzunehmen, indem sie die EU- oder US-Website von ENGWE besuchen.

ENGWE lässt sich vom Prinzip der automatisierten Kraft inspirieren und widmet sich der Entwicklung hochwertiger, einzigartiger und erschwinglicher Elektrofahrräder. Die Hoffnung ist, dass noch mehr Menschen die ultimative, personalisierte Sport- und Kurzreise-Erfahrung machen und sich auf eine neue Reise im Leben begeben können. Als Ergebnis der Mission des Unternehmens – den Menschen zu helfen, kurze Fahrten zu erleichtern und zu rationalisieren – wurden die E-Bike-Modelle von ENGWE sowohl von den Kunden als auch von den Medien positiv aufgenommen und weiterempfohlen. Das limitierte Modell Engine Pro Aurora ist der nächste Schritt von ENGWE in Richtung umweltfreundliches Reisen. Darüber hinaus bringt das Aurora aber auch eine neue Vision und ein neues Markenimage mit sich.

Ähnlich wie das Flügel-Design des Markenlogos als Symbol der Freiheit, Träume zu verfolgen, werben auch die leuchtenden Farben des Modells Aurora für große Träume und das Überwinden von Grenzen. Mit der Absicht, bessere Produkte für ein besseres Leben der Kunden herzustellen, steht das Aurora-Konzept für große Träume und einen Neuanfang.

Als Werbeaktion für die neue Limited Edition des Pro Aurora E-Bikes verschenkt ENGWE 100 Exemplare an Kunden, die die Marke ENGWE und ihre Mission nachhaltig unterstützt haben.

Das Werbegeschenk umfasst:

1.10 Engine Pro - Aurora E-Bikes

2. 25 große Fahrradtaschen

3. 40 kleine Fahrradtaschen

4. 25 ENGWE-Gutscheine im Wert von 100 USD

Das Gewinnspiel läuft vom 26. September bis zum 10. Oktober.

Um teilzunehmen, besuchen Sie einfach ENGWE online auf der US-Website oder der EU-Website.

Angesichts der Erfolge, die ENGWE in den letzten 10 Jahren in der E-Bike-Branche erzielt hat, können wir es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft des Elektrofahrrads bringt.

