Das war der Tag des Denkmals 2022

Mehr als 280 historische Objekte in ganz Österreich öffneten am Sonntag, den 25.9.2022 ihre Türen und ermöglichten intensive Einblicke in die Diversität österreichischer Baudenkmale.

Wien (OTS) - Rund 35.000 Besucher:innen nutzten am Tag des Denkmals in allen Bundesländern die Gelegenheit, mehr als 280 Denkmale in ganz Österreich bei freiem Eintritt zu besuchen. Viele davon waren nur am Tag des Denkmals geöffnet, bereits bekannte Denkmale erschienen durch Themenführungen und ein spezielles Rahmenprogramm in einem neuen Blickwinkel.

Der Tag des Denkmals wird seit 1998 vom Bundesdenkmalamt koordiniert. Das heurige Motto „Denkmal voraus: Denkmalschutz = Klimaschutz" hat deutlich gezeigt, dass sich Denkmalschutz und Klimaschutz hervorragend ergänzen und die Eigentümer:innen von Denkmalen beispielhaft voraus gehen.

„Herzlichen Dank an alle Besucher:innen, die Koordinatorinnen und Koordinatoren im Bundesdenkmalamt und an die vielen Menschen, die sich in Initiativen und als Eigentümer:innen engagieren und ihr Denkmal am Tag des Denkmals öffnen und präsentieren, wie nachhaltig ein Gebäude ist, das über Generationen genutzt, bewirtschaftet und belebt wird. Denkmalschutz ist die Fortschreibung des Bestehenden. Der Tag des Denkmals zeigt, dass sich Eigentümer:innen mit den Anforderungen ihres Objekts auseinandersetzen und gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt ökonomisch und ökologisch optimierte Lösungen finden, um das kulturelle Erbe Österreichs in die Zukunft zu tragen.“ ist Dr. Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamtes, überzeugt.

Denkmal voraus

Die jährliche Veranstaltung Tag des Denkmals hat zum Ziel, den Wert des kulturellen Erbes in Österreich als wertvolle Ressource einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen, die Aufgaben des Bundesdenkmalamts als Behörde und Fachinstanz anschaulich zu vermitteln und die Zusammenarbeit mit Eigentümerinnen und Eigentümern von Denkmalen als wichtige Partner:innen bei der Erhaltung des österreichischen Kulturerbes zu präsentieren. Der Tag des Denkmals ist der österreichische Beitrag der europaweiten Initiative European Heritage Days (www.europeanheritagedays.com), die unter der Patronanz des Europarates und der Europäischen Union steht.

Der Tag des Denkmals findet jährlich am letzten Sonntag im September in ganz Österreich statt, im kommenden Jahr am Sonntag, den 24. September 2023.

Bildmaterial auf Anfrage bzw. auf: https://tagdesdenkmals.at/de/presse/

Eine Übersicht über die Programmpunkte 2022 finden Sie auf: https://tagdesdenkmals.at/de/programm/

Rückfragen & Kontakt:

Hedi Breit

IDEAL Live Marketing GmbH

breit @ ideal.co.at

+43 676 35 96 365