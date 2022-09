VP-Favoriten: SPÖ muss die Bevölkerung einbinden statt sich herauswinden!

Die Volkspartei Favoriten lehnt die Wohntürme am Vorplatz der Therme Wien entschieden ab

Wien (OTS) - Die Stadtregierung mit SPÖ und Neos will die Verbauung am Vorplatz zur Therme Wien in Oberlaa im Schnellverfahren im Gemeinderat durchboxen. Mit einer abgehobenen Scheinveranstaltung soll die Bevölkerung alibihalber informiert werden, statt die Favoritnerinnen und Favoritner auf Augenhöhe einzubinden.

„Die SPÖ versteht Oberlaa nicht! Die Bürgerinnen und Bürger in Oberlaa werden vor vollendete Tatsachen gestellt und die Wünsche aus bisherigen Bürgerbeteiligungsverfahren komplett ignoriert. Die dörfliche Struktur in Oberlaa soll mit zahlreichen Hochhäusern direkt neben dem Naherholungsgebiet der WIG zerstört werden“, ist Klubobfrau und Bezirksrätin Nadine Koch empört.

Hier wird ein Gebiet in einer Dichte bebaut, die so nicht dem Ortsbild der ländlichen Strukturen in Oberlaa entspricht. Der Architektenentwurf sieht ca. 750 neu geplante Wohnungen in Häusern bis zur Bauklasse 5 mit 25m maximaler Bauhöhe vor.

„Diese geplanten 12 Wohntürme sind ein Anschlag auf das dörfliche Ortsbild in Oberlaa! Der Vorplatz zur Therme Wien wird damit massiv verbaut und die grüne Idylle zerstört. Nachverdichtung in Favoriten muss mit Maß und Ziel erfolgen und darf nicht dem Maximierungsstreben des Wiener Wohnbaus zum Opfer fallen“, ist der Favoritner Gemeinderat und Wohnbausprecher Peter Sittler überzeugt.

Die Sorgen der Anrainerinnen und Anrainer wurden bisher nicht ernst genommen. Auch die Bürgerinitiative „Lebensraum Oberlaa“ lehnt die Verbauung entschieden ab und hat auf einer Demonstration vor Ort ihren Ärger ausgedrückt.

„Bezirksvorsteher Franz muss sich entscheiden, ob er an der Seite seiner SPÖ-Parteivorsitzenden Gaal steht oder an der Seite der Bevölkerung! Wir von der Volkspartei Favoriten sind entschieden gegen diese Wohntürme in Oberlaa!“, redet Nationalrat und Bezirksparteiobmann Nico Marchetti den Verantwortlichen ins politische Gewissen.

