Bundesheergewerkschaft Empört! - … bis er an Altersschwäche verstorben ist!

Alles von langer Hand geplant?

Wien (OTS) - Der Bundesheergewerkschaft wurde ein Chat-Protokoll bekannt, in dem ein hochrangiges Mitglied der AUF (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher) und Sektionsvorsitzender einer Sektion der AUF einem Mitglied der Bundesheergewerkschaft bereits am 6.5.2021, 2 Monate vor der Mitgliederversammlung der Bundesheergewerkschaft folgendes mitteilt (Emojis wurden weggelassen) :

… Wir müssen die FGÖ übernehmen. Die FPÖ bezahlt die rechtliche Begleitung bis zur Kollektivverhandlungsfähigkeit. Haidinger ist Geschichte. Er wird immer wieder ausgeschlossen bis er den Klagsweg aufgibt oder an Altersschwäche verstorben ist.

„Nunmehr wird mir vieles viel klarer, warum was seit der Mitgliederversammlung der Bundesheergewerkschaft am 1.7.2021 geschehen ist. Für mich ist das eine verabredete Vorgehensweise, die die Vorsitzenden der AUF und der FGÖ vehement betreiben oder zumindest unterstützen. Interessanterweise wurden alle Anträge hinsichtlich Enthebung und/oder Ausschluss vom besagten Vorsitzenden einer AUF Sektion und AUF Vorstandsmitglied erhoben bzw. eingebracht. Warum sämtliche Argumente von mir und auch von anderen Betroffenen nie gehört resp. entsprechend gewürdigt wurden liegt damit offensichtlich auch auf der Hand,“ so Manfred Haidinger, Präsident der Bundesheergewerkschaft. „Es bleibt somit einzig der demokratische Weg und den werde ich beschreiten. Ich werde mich einer sehr baldigst einzuberufenden Mitgliederversammlung stellen, denn auch in der Gewerkschaft gilt: Die Mitglieder haben immer recht,“ so Haidinger kämpferisch.

„Hinsichtlich der Würdigung etwaiger strafrechtsrelevanter Offizialdelikte bei diesem Vorgehen, vertraue ich auf die unabhängige Justiz in Österreich“, so Haidinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FGÖ-Bundesheergewerkschaft

Manfred HAIDINGER, Präsident

Mail: office @ bundesheergewerkschaft.at

Tel: 0660 622 0000