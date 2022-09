SP-Bayr gratuliert Favoriten zum 148. Geburtstag

Favoriten wird noch nachhaltiger

Wien (OTS/SPW) - „Zum 148. Geburtstag gratuliere ich meinem Heimatbezirk Favoriten und all seinen rund 212.000 Bewohner*innen herzlich. Möge sich Favoriten und die Lebensqualität dort weiter so erfreulich entwickeln“, gratuliert Petra Bayr, SPÖ-Abgeordnete aus Favoriten, dem bevölkerungsreichsten Wiener Bezirk zum Geburtstag.



Aktuell hat Favoriten weitere Schritte in Richtung soziale und ökologische Nachhaltigkeit gemacht: „Was in Barcelona als ‚Superblock‘ für internationale Aufmerksamkeit gesorgt hat, kommt nun als ‚Supergrätzl‘ nach Favoriten. Damit wird das Gebiet verkehrsberuhigt, grüner und kühler. Das sind wichtige Schritte in Zeiten der Klimaerhitzung und die Aufenthaltsqualität für Bewohner*innen wird erhöht.“, schildert Bayr.



In Favoriten gibt es zahlreiche weitere nachhaltige Projekte wie das Rasengleis im Sonnwendviertel, nachhaltigen Wohnbau wie in Biotope-City und ein eigenes Solarkraftwerk in der Größe von 4 Fußballfeldern in Unterlaa. Auch eine Energiegewinnung aus den Thermal-Abwässern der Therme Wien ist geplant. „Mit diesen zahlreichen Projekten orientiert sich Favoriten erfolgreich an den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen“, so Bayr abschließend. (Schluss)



