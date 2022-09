Staatssekretärin Mayer zum Tod von Christian Hummer

Wien (OTS) - „Christian Hummer hat als Gründungsmitglied von Wanda und als genialer Multiinstrumentalist die österreichische Popmusik bereichert“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Ausverkaufte Konzerthallen, Spitzenplatzierungen in den Charts und zahlreiche Auszeichnungen – er hatte großen Anteil an einer der beeindruckendsten Erfolgsgeschichten der aktuellen heimischen Musikszene und war gerade mit seinem zweiten Bandprojekt „Loeweloewe“ auf dem Sprung zu einer weiteren. Umso tragischer ist die Nachricht von seinem viel zu frühen Tod. Österreichs Musiklandschaft hat einen großen Verlust erlitten – den Verlust dessen, was Christian Hummer noch vor sich gehabt hätte, vor allem aber ihn als Person selbst.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at