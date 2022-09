2. Bezirk: Buch-Vorstellung „Jüdische Komponistinnen“

Am 28.9. (18.30 Uhr) im Museum, Info: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) wird am Mittwoch, 28. September, bei einer Lesung mit Musik das neue Buch mit dem Titel „Jüdische Komponistinnen (zwischen Erfolg und Verfolgung, Exil und Heimkehr)“ vorgestellt. In dem 182 Seiten starken Band aus dem Verlag „Hollitzer“ beschäftigt sich die Sängerin und Autorin Andrea Schwab mit den traurigen Schicksalen und mit dem melodischen Schaffen von 10 verfolgten jüdischen Tondichterinnen. Beginn der Präsentation: 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Auskunft: Telefon 4000/02 127 (Museumsleiter: Georg Friedler) und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.



Andrea Schwab behandelt in dem Buch laut Angaben des Verlags das „Leben und Werk zehn bedeutender Komponistinnen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis nach dem Zweiten Weltkrieg“ (Preis: 35 Euro, ISBN: 978-3-99012-810-7). Fragen an das Verlagshaus „Hollitzer“ per E-Mail: office@hollitzer.at.



Besucher*innen der Veranstaltung am Mittwoch hören Auszüge aus dem Buch (Lesung: Dagmar Schwarz). Kompositionen der jüdischen Tonsetzerinnen Mathilde von Rothschild, Ilse Weber und Camilla Frydan komplettieren das Programm (Andrea Schwab: Mezzosopran, Asako Hosoki: Klavier). Die Gäste müssen die aktuellen Corona-Vorschriften einhalten. Wissenswertes über das Bezirksmuseum Leopoldstadt im Internet: www.bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Vokalistin Andrea Schwab (Musiklexikon): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Schwab_Andrea.xml

Verlag „Hollitzer“: www.hollitzer.at

Kultur-Termine im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

