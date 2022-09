Bundesminister/innen diskutieren Erreichen der Agenda 2030 und der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

2. SDG Dialogforum Österreich: „Aktuelle Chancen und Perspektiven zur Umsetzung der Agenda 2030“ in und durch Österreich am 6. und 7. Oktober 2022

Wien (OTS) - Die österreichische Bundesverwaltung, SDG Watch Austria und das Ban Ki-moon Centre for Global Citizens laden zum zweiten SDG Dialogforum ein. Im Zentrum stehen Lösungsansätze und aktuell notwendige Schritte zur Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). Als Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung diskutieren unter anderem vier österreichische Bundesministerinnen und -minister die Vorschläge, die Expert/innen in einem ergebnisorientierten Beteiligungsformat identifiziert haben.

Am Podium u.a.:

Karoline Edtstadler , Bundesministerin für EU und Verfassung

, Bundesministerin für EU und Verfassung Leonore Gewessler , Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Johannes Rauch , Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO

Moderation: Corinna Milborn, Info-Chefin bei Puls 4

Weshalb das Erreichen der Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gerade jetzt wesentlich ist? Sie eröffnen einen Weg aus globalen Krisen, die sich gegenwärtig gegenseitig verstärken: aus Armut, COVID-19-Pandemie, Hunger, Klimakrise, unsichere Energieversorgung und vielen weiteren Krisen. Um die Auswirkungen dieser multiplen Krisen auf nationaler und internationaler Ebene zu verringern oder gar zu überwinden, ist es notwendig, dass Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen. Dazu leisten die Organisatorinnen und Organisatoren mit dem SDG Dialogforum ganz im Sinne von SDG 17 “Partnerschaften zur Erreichung der Ziele” einen wichtigen Beitrag!

Das erwartet Sie beim 2. SDG Dialogforum Österreich

Am 6. Oktober 2022 entwickeln Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in vier öffentlichen Diskussionsrunden („Innovationpools“) gemeinsam Lösungsansätze in Form von Thesen sowie Umsetzungspartnerschaften zu den folgenden Fragen und Themen:

Wie viel Energie braucht Österreich? Wege zu einer sozial- und naturverträglichen Energiewende

Skills für das 21. Jahrhundert

Gleiche Chancen, Wohlergehen und soziale Inklusion von Kindern und Jugendlichen

Österreichs Entwicklungspolitik. Auf multiple Krisen reagieren. Resilienz fördern

Am 7. Oktober setzen sich Mitglieder der österreichischen Bundesregierung in einer live übertragenen Podiumsdiskussion im „Club-2-Format“ über Lösungsansätze, Umsetzungspartnerschaften sowie aktuell nötige Schritte zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 auseinander. Die Ergebnisse des zweiten SDG Dialogforums werden in die weitere Umsetzung der Agenda 2030 in und durch Österreich einfließen.

Zusätzlich zur hochrangigen Podiumsdiskussion wird sich Ban Ki-moon, 8. UN-Generalsekretär und Ko-Vorsitzender des Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, mit einem Videobeitrag beim SDG Dialogforum zu Wort melden.

Veranstaltungsdetails & Anmeldung

Offizielle Einladung

6. Oktober 2022

Eröffnung & Innovationspools mit Expertinnen und Experten nachhaltiger Entwicklung

9:00 - 13:00 Uhr

Virtuelle Veranstaltung

7. Oktober 2022

Pressekonferenz

Details folgen

Präsentation der Ergebnisse von Tag 1

Podiumsdiskussion der Bundesministerinnen und -minister

9:00 - 12:30 Uhr

Livestream aus der Libelle im Museumsquartier Wien

Für die Öffentlichkeit ist eine Teilnahme via Zoom (Zur Anmeldung bis 30. September) oder Livestream Tag 1 oder Tag 2 möglich.

Für eine Teilnahme in der MQ Libelle werden interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter gebeten, sich via E-Mail an anmeldung @ moerdinger.at voranzumelden.

Rückfragen & Kontakt:

Vera Pürerfellner

Pressesprecherin der Bundesministerin

+43 1 53 115 -

vera.puererfellner @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at