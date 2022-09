Weltherztag, 29. September 2022 – Gemeinsam für die Herzgesundheit der Menschen in Österreich

Seit 51 Jahren fördert, informiert und hilft der Österreichische Herzfonds und setzt sich für die Herzgesundheit der Menschen in Österreich ein

Wien (OTS) - Der Weltherztag ist eine Initiative der World Heart Federation und findet seit 2001 jährlich am 29. September statt. An diesem „Tag des Herzens“ werden weltweit Aktionen und Aktivitäten gesetzt, um das Bewusstsein für die Herzvorsorge und Herzgesundheit zu erhöhen und auf die Risikofaktoren für die Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen aufmerksam zu machen.

Der Österreichische Herzfonds stellte den Weltherztag von Beginn an – also seit 2001 – in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten. Auch heuer wird dieser Tag wieder genutzt, um ein Zeichen für die Herzvorsorge und Aufklärung zu setzen. „ Das Wissen um die eige­nen Risikofaktoren ist der erste Schritt in Richtung Herzgesundheit. Aber auch Eigen­ini­tiative jedes einzelnen Menschen ist gefordert, um sein Herz ein Leben lang gesund und leistungsfähig zu (er)halten. In diesem Bereich gibt es leider immer noch viel zu tun! “, so Univ.-Prof. Dr. Andrea Podczeck-Schweighofer, Vizepräsidentin des gemeinnützigen Fonds.

Diagnostik und Therapie haben sich enorm verbessert und dazu geführt, dass die Todesfälle bei hospitalisierten Herzinfarktpatient:innen in den letzten 40 Jahren von 35% auf 5 – 7% rezent gesunken sind. Auch die Organisation von österreichweiten Herzinfarkt-Netzwerken führte zu einer Verkürzung der Behandlungszeit im Herzkatheterlabor. Eine deutliche Reduktion vermeidbarer Risiko­faktoren konnte in den vergangenen 15 Jahren jedoch leider noch nicht in ausreichendem Maße erzielt werden, was vermutlich auch daran liegt, dass wegen der optimalen Behandlungsmethoden und dem Rückgang der Sterblichkeit der Herzinfarkt „an Schrecken" verloren hat.

" Das erklärte Ziel des Österreichischen Herzfonds ist deshalb nach wie vor die Prävention, also die Verhinderung der Entstehung von Herz-Kreislauferkrankun­gen, bevor klinische Probleme auftreten. Dies geschieht durch die generelle Förderung der kardiovaskulären Forschung und im Besonderen auch auf dem Sektor der Prävention ", so Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber, Präsident des Österreichischen Herzfonds.

Unsere Aktivitäten rund um den Weltherztag

Aufruf zur aktiven Blutdruckvorsorge: “Bestellen Sie unser Blutdruck-Packerl und gewinnen Sie eines von drei Blutdruckmessgeräten“ Übergabe von drei Defibrillatoren in Wien und Oberösterreich Wir unterstützen die Kampagne „Volkskrankheiten“ des Verlages Mediaplanet (ab 29.9. auf unserer Website und in unserem Drucksortenverteiler) Vom 19. – 22. Oktober sind wir mit einem Informationsstand auf der Seniorenmesse „Lebenslust“ in der Messe Wien vertreten

Auf unserer Website www.herzfonds.at, dem zentralen Ankerpunkt für interessierte Menschen, Betroffene und Angehörige bzw. Ärzt:innen, etc. bieten wir Serviceleistungen:

Online Herz-Risikotest mit Sofortauswertung Webshop mit umfangreichem, kostenlosen Informationsmaterial zum Bestellen

Monatlicher Newsletter (Abo-Anmeldung auf unserer Website) Postalische Zusendung unseres Herzfonds-Reports (5 x jährlich) Rubrik „News“ mit wöchentlichen Blogbeiträgen zu Themen rund ums Herz und unsere Aktivitäten

Alle unsere Projekte finanzieren sich ausschließlich durch Spenden von Privatpersonen und Firmen. Herzforschung und Herzvorsorge ist heute wichtiger denn je, daher rufen wir am Weltherztag auf:



Zeigen Sie Herz am Weltherztag und unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Schon mit 5, 15 oder 50 Euro können Sie Leben retten! Vielleicht benötigen Sie die Klimabonuszahlung nicht unbedingt selbst und können einen kleinen Teil davon für die Herzgesundheit in Österreich „abgeben“? Ihre Spende als „Investition in die Zukunft“ wäre ein Geschenk für die nächste(n) Generation(en) und eine große Hilfe für



Kinder, die mit einem Herzfehler geboren wurden (Kinder-Krisenfonds)

Soforthilfe bei Herz-Kreislaufstillstand

durch Aufstellung von Defibrillatoren in ganz Österreich

durch Aufstellung von Defibrillatoren in ganz Österreich Fortschritte in der Herzforschung

durch unsere Förderungen von kardiologischen Forschungsprojekten

herzinfarktgefährdete Menschen

durch Herzvorsorge, Aufklärung und Nachsorge.

Der Österreichische Herzfonds ist seit nunmehr zehn Jahren mit dem Österreichischen Spendengütesiegel ausgezeichnet. Dies garantiert den sorgsamen Umgang mit Spendengeldern und deren satzungsgemäße Verwendung. Außerdem sind Spenden an uns steuerlich absetzbar.





Spendenkonto:

IBAN: AT97 6000 0000 0706 0005

BIC: BAWAATWW

Ihre Onlinespende

Blutdruckmessen nicht vergessen Bestellen Sie unser kostenloses Blutdruck-Packerl Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Herzfonds

Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber

Petra Scharf

Tel: 01 / 405 91 55

office @ herzfonds.at