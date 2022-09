FW verlangt Ersatz für Ausfallzeiten wegen Quarantäne!

Unternehmer dürfen nicht auf den Kosten sitzen bleiben!

Wien (OTS) - Die Herausforderungen für die Wirtschaft in diesem Herbst und Winter sind jetzt schon kaum zu bewältigen. Egal ob Energiekosten, Facharbeitermangel, Inflation oder Rohstoffmangel, die Wirtschaft steht mit dem Rücken zur Wand. Wenn nun auch noch Mitarbeiter aufgrund staatlich verordneter Quarantäne ausfallen, dann wird es für viele Betriebe sehr eng, so der Bundesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler in einer Aussendung.

Langthaler dazu: „Es kann nicht sein, dass die Betriebe auf diesen Kosten sitzen bleiben. Daher fordere ich im Namen aller österreichischen Unternehmen einen völligen Kostenersatz durch den Staat, denn sonst werden viele Unternehmen die kommenden Monate nicht überleben!“

Das ist keine Bitte um Almosen, sondern eine Notwendigkeit. Die türkis/grüne Bundesregierung ist daher dringend gefordert, ein Maßnahmenpaket für die staatlich verordnete Quarantäne sofort auf den Weg zu bringen oder die Pandemie endgültig für beendet zu erklären. Wir dürfen die Betriebe mit diesen Kosten nicht im Regen stehen lassen, so Langthaler abschließend.

