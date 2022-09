Life-Life- statt Work-Life-Balance bei ONTEC

Wo Arbeit und Leben einander nicht entgegenstehen

1020 Wien (OTS) - ONTEC führt neue Arbeitszeitmodelle ein und gestaltet das Arbeiten noch flexibler. Damit reagiert das IT-Unternehmen auf den anhaltenden Trend am Arbeitsmarkt, und die Bedürfnisse der bestehenden Mitarbeiter. Ziel ist, allen Beschäftigten der ONTEC AG Raum für die vielfältigen Aspekte ihres Lebens zu geben, so eine nachhaltig glückliche Belegschaft aufzubauen und auch potenzielle neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu begeistern.

Ich mach mir die (Arbeits-)Welt wie sie mir gefällt

Gute IT-Fachkräfte sind heiß begehrt, doch wie bekommt man sie? Die Konkurrenz ist groß und die Antworten sind vielfältig. Bei ONTEC haben wir zunächst gefragt, was sich unsere eigenen Mitarbeiter wünschen und festgestellt, dass Arbeitszeitflexibilisierung auf der Bedürfnisliste ganz oben steht. Daraus haben sich drei Modelle ergeben, aus denen bestehende und neue Mitarbeiter gleichermaßen wählen können:

Die 36-Stunden-Woche

Vollzeit bei ONTEC heißt seit Juni 2022 bei vollem Gehaltsausgleich nur noch 36 Stunden pro Woche zu arbeiten. Wer möchte, kann dies in Form einer 4-Tage-Woche tun.

Die 32-Stunden-Woche

Alternativ können sich die ONTEC-Mitarbeiter bei einem Gehalt von 90% des Vollzeitäquivalents für eine 32-Stunden-Woche entscheiden. Selbstverständlich können auch diese an 4 Wochentagen erbracht werden.

Das Modell „6. Urlaubswoche“

Wer die Freizeit lieber am Stück genießen möchte, kann statt einer Arbeitszeitreduktion auch eine 6. Urlaubswoche in Anspruch nehmen. Auch in diesem Modell ist eine 4-Tage-Woche möglich.



Remote-Work, Homeoffice oder doch ins Büro?

Neben Arbeitszeiten, die Raum für Freizeitaktivitäten und Familie ermöglichen, ist auch der Arbeitsort Gegenstand von Flexibilisierungswünschen. ONTEC-Mitarbeiter können daher, sofern es ihre Tätigkeit erlaubt, frei wählen, von wo aus sie arbeiten wollen. Das Unternehmen unterstützt hier bei der Einrichtung des Homeoffice-Arbeitsplatzes.

Da für Teambuilding, kreatives Arbeiten, Mitarbeiterbindung und Ähnliches die gemeinsame physische Anwesenheit förderlich ist, werden positive Anreize für Bürotage so gesetzt, dass sich möglichst viele Mitarbeiter an den gleichen Tagen im Büro treffen. Das basiert jedoch jedenfalls auf Freiwilligkeit.





Holacracy als Ermöglicher maximaler Flexibilität

Damit maximale Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort gelingen kann, ohne dass die Qualität unserer Services und Leistungen abnimmt, braucht es auch flexible Arbeitsprozesse. Diese werden bei ONTEC durch den Einsatz der Organisationsform „Holacracy“ ermöglicht.

Das System wurde bereits 2018 eingeführt und hat sich nicht nur während der Corona-Pandemie bewährt. In Holacracy wird auf klassische Hierarchien verzichtet, stattdessen stehen die Entscheidungsfindung durch die jeweils fachlich kompetenten Rollen und Kreise und Selbstorganisation im Vordergrund. Gestützt durch maximale Transparenz, haben alle Mitglieder der Organisation die Möglichkeit, diese selbst aktiv in partizipativen Prozessen mitzugestalten. So können die Mitarbeiter selbst ihr Unternehmen rasch und in kleinen Schritten an veränderte Bedingungen anpassen.





Warum es sich lohnt, in das Glück der eigenen Mitarbeiter zu investieren

Die wirtschaftliche Antwort ist, dass motivierte und glückliche Mitarbeiter bessere Arbeit leisten. Außerdem verbleiben Sie und damit ihr Know-how länger im Unternehmen als Personen, die mit ihrem Arbeitsplatz unzufrieden sind.

Diese Sichtweise ist jedoch nicht ausreichend, denn als Arbeitgeber nehmen wir einen großen Teil der Zeit unserer Mitarbeiter in Anspruch. Damit haben wir einen wesentlichen Einfluss auf deren Leben. Wir sehen uns deshalb in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen für diesen Teil des Lebens so zu gestalten, dass sich die bei ONTEC Beschäftigten wohlfühlen.

Dabei wollen wir Spielraum für deren vielfältige andere Interessen lassen, denn auch die schönste Arbeit macht auf Dauer ohne Abwechslung nicht glücklich. Sei es eine berufsbegleitende Ausbildung, eine zweite Beschäftigung, ein intensiv ausgelebtes Hobby oder die Familie, jeder Mitarbeiter der ONTEC hat neben der Arbeit Projekte, in die er Zeit investieren möchte. Deshalb bemühen wir uns um eine Life-Life-Balance, in der alle Aspekte des Lebens Platz finden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Valerie Bauer

Marketing and Communications

ONTEC AG

E: valerie.bauer @ ontec.at

T: +43 664 80757560

W: www.ontec.at