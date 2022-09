Neubaugasse: Flaniermarkt mit großem Kulturprogramm am 30.9. & 1.10.2022

Am Wochenende mischen sich eingefleischte Neubaugassen-Flohmarktfans und ein neues, designbewusstes Publikum beim Flaniermarkt. Das Motto: "Die Neubaugasse tanzt".

Mit den rund 320 Standler:innen machen wir so richtig Lust aufs Entdecken: Alte Schätze, neue Schnäppchen und Kulinarisches für jeden Geschmack – das ist unser Flaniermarkt in der Neubaugasse, einer der größten Märkte Österreichs.

Wien (OTS) - Die Flaniermeile Neubaugasse, wo seit 1983 zweimal im Jahr der stadtbekannte Flohmarkt veranstaltet wurde, hat sich zu einer Begegnungszone mit Flaniermarkt weiterentwickelt.

Diesen Freitag, 30.9., & Samstag, 1.10., erwartet die Besucher:innen ein Markt, bei dem – wie in der Neubaugasse gewohnt – Nachhaltigkeit und das Besondere im Zentrum stehen.

Mit den rund 320 Standler:innen machen wir so richtig Lust aufs Entdecken: Alte Schätze, neue Schnäppchen und Kulinarisches für jeden Geschmack – das ist unser Flaniermarkt in der Neubaugasse, einer der größten Märkte Österreichs. – Kurt Wilhelm, Obmann der IG der Kaufleute am Neubau.

Das Motto des diesmaligen Flaniermarkts – "Die Neubaugasse tanzt" – bringt Livemusik-Acts, Tanzperformances, Walking-Acts, Mitmach-Lesekonzerte, Tanz-Workshops sowie ein Open Piano in die Flaniermeile und ist Teil des Kulturprogramms der Bezirksvorstehung am Neubau.

Der traditionelle Kinderflohmarkt in der Richtergasse bietet an beiden Tagen für alle unter 12 Jahren die tolle Möglichkeit, auch selbst ins Marktfeeling einzutauchen und im Verhandeln zu brillieren.

Mehr Infos zum Flaniermarkt unter www.neubaugasse.at/flaniermarkt-in-der-neubaugasse

Rückfragen & Kontakt:

Kurt Wilhelm

Obmann IG der Kaufleute am Neubau

office @ neubaugasse.at

0676/84966010