Papa-Monat künftig für Väter attraktiver!

Die Forderung der FCG-ÖAAB Fraktion aus der letzten Wiener AK- Vollversammlung wurde nun umgesetzt

Wien (OTS) - Mit der Geburt des Kindes können Väter einen Familienzeitbonus, also den Papa-Monat nutzen, um mehr Zeit mit dem Kind verbringen zu können. Bisher bekamen Väter, die den Papa-Monat genutzt haben, 22,60 Euro pro Tag. Ab Jänner 2023 soll dieser mit 23,78 Euro abgegolten werden. Das ist für einen Vater, der ein Monat (31 Tage) Zeit mit seinem Kind oder seinen Kindern verbringen will, ein Plus von 36,58 Euro. Darüber hinaus soll die Anrechnung des Papa-Monats auf das später bezogene Kinderbetreuungsgeld künftig entfallen. Somit haben Väter, die den Papa-Monat nutzen, bis zu 737,18 Euro mehr in der Tasche! Dies alles wird im Rahmen des Teuerungs-Entlastungspaketes Teil III umgesetzt.

Bisher nur mit Familienbonus abgegolten

„Bisher war der Familienzeitbonus nur ein Vorgriff auf das spätere Familienbetreuungsgeld. Ich freue mich für alle Väter, dass unsere Forderung, den Papa-Monat auch finanziell zu stärken, endlich umgesetzt wird“, meint der Landesvorsitzende der FCG-Jugend Wien, Robert György. Väter, die den Papa-Monat nutzen, bekommen ab Jänner im Monat 730 Euro, die dann nicht vom

Familienbetreuungsgeld abgezogen werden.

Erfolg für die Fraktion

„Dass die Forderung der FCG-ÖAAB Fraktion aus der letzten Wiener AK-Vollversammlung nun von der Bundesregierung umgesetzt wurde, sehen wir auch als einen besonderen Erfolg für junge Familien. Somit können Väter ihre Zeit mit der Familie mehr genießen“, erklärt Fritz Pöltl, der Vorsitzende der FCG-ÖAAB-Fraktion in der AK Wien. Zusätzlich soll auch die Zuverdienstgrenze beim Kindergeld von 16.200 Euro auf 18.000 Euro jährlich erhöht werden.

