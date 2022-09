Neues Doppel im Naturfilm

Terra Mater Dokus werden künftig von Autentic Distribution vertrieben

Wien/ München (OTS) - Terra Mater Studios, ein Tochterunternehmen von Red Bull, und die Vertriebsabteilung der Autentic GmbH, ein Joint Venture zwischen Patrick Hörl und Jan Mojto's Beta Film, haben ihre weltweite, auf mehrere Jahre ausgelegte Zusammenarbeit verlautbart. Autentic wird das bestehende sowie künftige Factual-Portfolio der Terra Mater Studios vertreiben.

Ab dem 1. Januar 2023, wird Autentic mit dem Vertrieb des Factual- Portfolio von Terra Mater Studios (TMS) starten. Unter den Highlights der international ausgezeichneten Filmproduktionsfirma finden sich naturhistorische Dokumentarfilme wie “Great Lakes Untamed”, “The Secret Crown” oder “Alien Contact”.

Die neuen Partner, beide Experten im Bereich Factual Content, teilen eine ähnliche Vision und freuen sich auf die vielversprechende Kooperation.

Walter Köhler, CEO von Terra Mater Studios, meint dazu: “Patrick Hörl hat mit Autentic einen international erfolgreichen Vertrieb aufgebaut, auch im immer wichtiger werdenden Channel Business. Mich verbindet mit Patrick eine jahrzehntelange, professionelle Freundschaft und ich schätze ihn sehr. Unser Natural History Portfolio ist bei ihm und seinem Team in erfahrenen und erfolgsversprechenden Händen und ich freue mich auf die neue Partnerschaft.”

Patrick Hörl, Managing Director von Autentic, zum neuen Partner: „Walter Köhler und sein Team sind die führenden Produzenten für Wildlife Programme auf dem Europäischen Kontinent. Die Qualitätsmarke Terra Mater steht für die Innovation des Genres und für Wildlife Content, der Menschen bewegt.“

Die künftig bei Autentic erhältlichen TMS Produktionen beeindrucken durch mitreißende Geschichten und atemberaubende Bilder. Green Producing sowie Green Storytelling sind nicht nur eine klare Mission, der sich TMS verschreibt, sondern auch ein unverzichtbares Asset für Sender und Plattformen. Beiden Firmen ist es ein großes Anliegen, den Zuschauern die Schönheit der Natur zu zeigen sowie ein Bewusstsein für die fragilen Teile unseres Planeten zu schaffen.





Über Terra Mater Studios

Terra Mater Studios (TMS) zählen zu den weltweit erfolgreichsten Produzenten im Bereich Naturfilm. Die Produktionsfirma, mit Sitz in Wien, ist für ihre hochwertigen Filme in den Kerngenres Nature, Science und History bekannt. Seit ihrer Gründung im Jahre 2011 hat TMS ein umfangreiches Portfolio geschaffen. Es umfasst mehr als 180 Stunden und wurde mit rund 250 internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter Wildscreens Golden Panda, Jackson Hole Wildlife Film Festivals Grand Teton und New York Festivals' Grand Award. Neben den vielprämierten Bluechip-Dokumentationen, veröffentlichen TMS auch Factual Entertainment Serien, Feature Docs, Fiction Serien und betreiben einen eigenen YouTube-Kanal.

www.terramater.com

https://www.youtube.com/c/TerraMaterOfficial





Über Autentic GmbH

Autentic fokussiert sich auf hochwertige Dokumentationen und Doku-Serien für den globalen Markt. Die Firma deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette in diesem Genre ab, von der Entwicklung, über die Produktion und den klassischen Vertrieb bis zur Veranstaltung eigener Sender und VOD-Angebote. Mit ihrer Vertriebsabteilung Autentic Distribution ist Autentic einer der führenden deutschen Weltvertriebe für hochwertige Dokumentationen und Serien. Über die Jahre hat sich Autentic Distribution ein internationales Netzwerk mit Kontakten im öffentlich-rechtlichen und privaten kommerziellen Rundfunk, bei Streaming-Services und anderen relevanten Plattformen aufgebaut. Der thematisch breit gespannte- und einzigartige- Vertriebskatalog von Autentic enthält die besten non-fiktionalen Produktionen von unabhängigen Produzenten und etablierten Medienagenturen aus aller Welt.

www.autentic.com





