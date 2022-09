Ärztekammer NÖ: #RELOAD ist jetzt Vereinigung Niederösterreich

Die von Martina Hasenhündl angeführte Fraktion „#RELOAD“ tritt der bundesweit aktiven „Vereinigung Österreichischer Ärztinnen und Ärzte“ bei und heißt nun „Vereinigung Niederösterreich“.

Stetten / Wien (OTS) - Presseaussendung der VEREINIGUNG NIEDERÖSTERREICH, vormals „RELOAD“, Liste 2 bei den Ärztekammerwahlen NÖ 2022:

„#RELOAD ist im April 2022 bei der niederösterreichischen Ärztekammerwahl mit dem Slogan ‚Kammer besser machen!‘ angetreten. Seither arbeiten unsere sieben Mandate sowie mehrere engagierte Ausschussmitglieder daran, eine behäbig strukturierte Kammer in eine agile Interessenvertretung aller Ärztinnen und Ärzte Niederösterreichs zu verwandeln. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Ursachen vieler in Niederösterreich virulenter Probleme – Stichwort Ärztemangel – auch außerhalb des Bundeslandes liegen. Ein bundesweiter Schulterschluss mit Kolleginnen und Kollegen, die unsere Ziele und Werte teilen erscheint uns dringend notwendig“, sagt Fraktionsführerin Dr.in Martina Hasenhündl.

„Wir haben uns deshalb entschlossen, die Wirksamkeit unseres Reformeifers durch Vernetzung zu verstärken. Schon seit Mitte 2022 ist das #RELOAD-Team Mitglied im Bundesverband – Forum Ärzte Österreich“, das in der Bundesärztekammer sowie in der ÄK Wien als „Vereinigung Österreichischer Ärztinnen und Ärzte“ aktiv ist. Die ‚Vereinigung‘ hat uns angeboten, als ihr niederösterreichischer Arm für die Ärzteschaft einzutreten. Dieses Angebot nehmen wir gerne an. Deshalb heißt #RELOAD ab sofort Vereinigung Niederösterreich“, so Hasenhündl.

Die Vizepräsidentin der Ärztekammer Niederösterreich und Kurienvorsitzende der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist überzeugt: „Die ‚Vereinigung‘ stärkt uns in Niederösterreich den Rücken, wenn wir hausgemachte Probleme ansprechen. Umgekehrt erhöht unser Beitritt die Handlungsfähigkeit jener Kräfte, die auch auf Bundesebene die ‚Kammer besser machen‘ wollen“, schließt Hasenhündl.

