Brigittenau: „Tag der offenen Tür“ am 29.9. im WIFAR

Film-Historiker*innen bitten um Anmeldung: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Das „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung, WIFAR“ (20., Wallensteinstraße 68-72/Stiege 1) wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Die ehrenamtlichen Film-Historiker*innen richten anlässlich des „runden“ Jubiläums am Donnerstag, 29. September, einen „Tag der offenen Tür“ aus. Von 10.00 bis 19.00 Uhr stehen WIFAR-Mitarbeiter*innen den Gästen für Gespräche zur Verfügung. Das Stöbern im Archiv ist gestattet. An 3 „Arbeitsplätzen“ wird nach Möglichkeit ein individueller Film-Wunsch erfüllt. Mehrere Vorführungen (10.30 Uhr: Film „100 Jahre Bundesland Wien, 11.30 Uhr: Science-Fiction-Satire „1. April 2000“, etc.) lassen keine Langeweile aufkommen. Die WIFAR-Leute sorgen für Erfrischungen. Der Eintritt ist gratis. Spenden des Publikums sind willkommen. Auskunft und Anmeldung: Telefon 374 53 12, E-Mail wifar@aon.at.

Besucher*innen sollen die aktuellen Corona-Regelungen befolgen. Die Film-Vorführungen reichen von einem Interview aus 2016 mit dem Zeitzeugen Marco Feingold bis zum Streifen „An der schönen roten Donau“ (Rosa Heinz, Günther „Howdy“ Schifter) aus 2006 und der amerikanischen Komödie „Ehekrieg“ (Katharine Hepburn, Spencer Tracy) aus 1949. Das Projekt wird seitens des Bezirks unterstützt. Mehr Informationen über das WIFAR sind im Internet nachlesbar: www.wifar.at/Wifar_Neu/index.php.

