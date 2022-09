FPÖ – Ragger: „Klarer Regierungsauftrag für Italiens Mitte-Rechts-Bündnis“

Gratulation an patriotische Allianz zum Wahlsieg

Wien (OTS) - „Ich möchte den Siegern der Wahl in Italien aufs Herzlichste gratulieren!“, sagte heute FPÖ-NAbg. Mag. Christian Ragger. Das Angehen mannigfaltig hervortretender Krisen in Europa verlange nach neuen Persönlichkeiten in der Politik. „Das italienische Volk hat hierzu seine Protagonisten und Vertreter neu erkoren und sendet damit auch den Wunsch nach Veränderung an Europa“, so Ragger, der auch Obmann der Parlamentarischen Gruppe Österreich-Italien ist.

„Ich gehe davon aus, dass die künftige Regierung unserem Nachbarland gute Dienste leisten wird und dass Italien als unser wichtigster Partner neben Deutschland auch weiterhin die wirtschaftliche Verflechtung intensiviert, damit wir gemeinsam die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern können. Somit hoffe ich, dass der klar erteilte Auftrag der italienischen Wähler sich bald in einer Regierung manifestiert, mit der wir gemeinsam an europäischen Lösungen arbeiten werden“, erklärte Ragger.

