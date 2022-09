Bundesheergewerkschaft - Klarstellung?

Franz HARTLIEB - Vorsitzender der FGÖ schlägt wild um sich und behauptet den Mitgliedern der BHG gegenüber Unrichtiges!

Wien (OTS) - Nachdem Manfred Haidinger, der Präsident der Bundesheergewerkschaft mit OTS0198, vom 23. Sep. 2022, 16:39, als 1. stellvertretender Vorsitzender der FGÖ zurückgetreten ist, erreichte heute die Mitglieder der Bundesheergewerkschaft eine von Franz HARTLIEB gezeichnete Mitgliederinformation vom 26.9.2022.

In dieser behauptet er den Mitgliedern der Bundesheergewerkschaft gegenüber er habe den Präsidenten der Bundesheergewerkschaft von seinen Funktionen in der FGÖ und in der BHG enthoben.



Klarstellung des Präsidenten der Bundesheergewerkschaft!

„Es mag sein, dass der Vorsitzende der FGÖ, Franz HARTLIEB, still und heimlich meine Enthebung, wem auch immer gegenüber, ausgesprochen hat. Mir ist hinsichtlich der Enthebung nichts bekannt. Die Enthebung steht auch nur der Mitgliederversammlung zu. Ich werde, wie üblich und wie von den Mitgliedern seit 2004 geschätzt, meine Aufgabe als ihr Präsident weiterhin wahrnehmen. Dem Votum einer Mitgliederversammlung sehe ich mit Zuversicht entgegen", so Manfred Haidinger, Präsident der Bundesheergewerkschaft.

