8. Oktober 2022 - KURT RYDL – 75 Jahre und 50jähriges Bühnenjubiläum - BILD (Rydl / King Charles III)

Auf den Tag genau begeht KS KURT RYDL nicht nur seinen 75. Geburtstag, sondern feiert gleichzeitig sein 50jähriges Bühnenjubiläum.

Wien (OTS) - KURT RYDL ist nicht nur seit 1986 Kammersänger, sondern auch seit 1999 Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper. Zudem ist er Träger des:

Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst I. Klasse (2001)

Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien (2007)

Grand Prix de la Culture (2016).

Außerdem erhielt er den Österreichischen Musiktheaterpreis fürs Lebenswerk (2018).



KURT RYDL gehört mit über 120 Bass-Partien zu den Opernsängern mit dem größten Rollenrepertoire.

An der Wiener Staatsoper hat kein Bass mehr Hauptpartien gesungen als KURT RYDL.

Siehe Spielplanarchiv der Wiener Staatsoper:

https://archiv.wiener-staatsoper.at/search/person/2471

50 Jahre Jubiläum bedeutet bei KURT RYDL

ca. 3.800 Vorstellungen in mehr als 160 Häusern weltweit, unter anderem:

Österreich

Linz , Landestheater - 8. Oktober 1972: 1. Bühnenauftritt (Zar und Zimmermann)

, Landestheater - (Zar und Zimmermann) Wien, Wiener Musikverein

Wien, Wiener Staatsoper

Wien, Wiener Volksoper, etc.

Argentinien

Buenos Aires, Teatro Colón

Belarus

Minsk, National Opera

Bulgarien

Sofia, Opera National Sofia

Deutschland

Berlin, Deutsche Oper Berlin

Berlin, Staatsoper unter den Linden

Dresden, Semper Oper

Hamburg, Hamburgische Staatsoper

München, Bayerische Staatsoper

Stuttgart, Staatsoper Stuttgart, etc.

England

London, Royal Albert Hall

London, Royal Opera House Covent Garden, etc.

Frankreich

Nizza, Opéra de Nice

Paris, La Bastille

Paris, Opéra Garnier

Paris, Theatre des Champs-Élysées

Toulouse, Théâtre du Capitole Toulouse, etc.

Holland

Amsterdam, Het Muziektheater

Amsterdam, The Royal Concertgebouw, etc.

Italien

Florenz, Maggio Musicale

Mailand, Teatro alla Scala

Rom, Teatro dell’Opera di Roma

Turin, Teatro Regio di Torino, etc.

Norwegen

Oslo, Den Norske Opera

Russland

Moskau, Bolschoi Theater

Spanien

Barcelona, Gran Teatre del Liceu

Madrid, Teatro Real

Sevilla, Teatro de la Maestranza

USA

Los Angeles, Los Angeles Opera

New York, Carnegie Hall

New York, MET - Avery Fischer Hall

San Francisco, San Francisco Opera

Washington, Washington National Opera, etc.

Asien

Peking, Opera House of National Grand Theatre Beijing

Shanghai, Shanghai Opera House

Tokio, Bunka Kaikan

Tokio, New National Theatre

Tokio, Suntory Hall ...

... und viele mehr.





Internationale Festival-Auftritte, unter anderem:

Salzburger Festspiele (229 Vorstellungen in 5 Jahrzehnten)

Bregenzer Festspiele

Arena di Verona

Edinburgh Festspiele

Hollywood Bowl





Opern- und Konzerthaus-Eröffnungen, unter anderem:

Musiktheater Linz

Kölner Philharmonie

Suntory-Hall Tokio

Opernhaus Wladiwostok





Spektakuläre Gastauftritte, unter anderem:

Gala-Konzert im Buckingham-Palast für den damaligen Prinz Charles und jetzigen König Charles III





Rollen aus Werken sämtlicher Opern-Epochen

KURT RYDLs Repertoire erstreckt sich vom Barock bis in die Moderne und beinhaltet die sechs Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Tschechisch.





Auf der Bühne mit dem Who-is-Who der Oper

KURT RYDL sang

unter Dirigenten von Karl Böhm, Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini, Carlos Kleiber, Sergiu Celibidache, Sir Georg Solti über Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Sir Simon Rattle, Giuseppe Sinopoli bis Christian Thielemann, Philippe Jordan, Patrick Hahn, etc.

mit Regisseuren wie Maria Wallmann, Jean-Pierre Ponnelle, Franco Zeffirelli, Götz Friedrich, Werner Herzog, Peter Konwitschny, etc.

mit Sängerinnen wie Leontyne Price, Edita Gruberova, Renata Scotto, Mirella Freni, Montserrat Caballé, Jessye Norman, Christa Ludwig, Agnes Baltsa, Anja Hateros, Camilla Nylund, etc.

mit „den drei Tenören“ Placido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras

und auch mit Sängern wie Franco Bonisolli, Alfredo Kraus, Giacomo Aragall, Giuseppe Giacomini, Renato Bruson, Piero Cappuccilli, Nicolai Ghiaurov und in jüngerer Zeit Rolando Villazon, Piotr Beczala, Jonas Kaufmann, Rene Pape, etc.

Die Liste wirkt endlos und ihr Umfang kann hier nur angedeutet werden. Eine Dokumentation wurde 2007 gedruckt und wiegt 3,3 Kilogramm. Ihr Titel:

„DER MEGABASS KURT RYDL“

Mehrfach ausgezeichnet und Emmy nominiert wurde das Film-Porträt von Werner Boote in Co-Produktion mit dem ORF:

„KURT RYDL – DER GLADIATOR“

KURT RYDLs Landsmann, der bedeutende Maler Gottfried Helnwein, verewigte KURT RYDL auf einem überlebensgroßen Gemälde.

KURT RYDL feiert seinen Ehrentag in kleiner Runde in einem unter Opernfreunden bekannten Restaurant in der Wiener Innenstadt.

Außerdem ist KURT RYDL seit 14 Jahren Unternehmer und Besitzer des aktiven Barmer Bahnhofs in Wuppertal, Deutschland.

www.barmerbahnhof.com

