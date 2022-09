Telemedizinanbieter Imaging Service digitalisiert Befunde mit Consol CM

München (ots) - Die Imaging Service AG mit Hauptsitz in Niederpöcking am Starnberger See bietet innovative Leistungen im Bereich der Telemedizin für Krankenhäuser und radiologische Praxen an. Für die sichere Abbildung der Befundkommunikation im Teleradiologie-Prozess nutzt das Unternehmen die Case-Management-Plattform des IT-Dienstleisters Consol.

Imaging Service betreibt seit 1999 ein professionelles Teleradiologie-Netzwerk für Krankenhäuser und radiologische Praxen. Das Unternehmen nutzte dabei die Individualsoftware TeleMacs, die mit der Zeit jedoch sowohl fachlich als auch technologisch veraltet war und eine Modernisierung erforderte.

Unter dem Namen TeleMacs ist Consol CM jetzt bei Imaging Service als Telemedizinportal im Einsatz. Es fungiert als kommunikatives Drehkreuz für alle am Teleradiologie-Prozess beteiligten Personen und gewährleistet den sicheren, flexiblen und digitalen Austausch von Patientendaten. Über das Portal wird die vollständige Befundkommunikation abgewickelt - von der Untersuchungsanfrage über die Protokollfestlegung bis hin zur Bereitstellung des klinischen Befundes. Ein technisches Highlight der Lösungsarchitektur ist die Telefonbenachrichtigung, die Prozessbeteiligten via REST-Schnittstelle zugestellt wird, sobald ein Vorgang eine bestimmte Prozessphase erreicht. Damit werden unnötige Verzögerungen vermieden und ein optimaler Prozessfluss sichergestellt.

Ein zentraler Vorteil der neuen TeleMacs-Anwendung liegt in der Prozessoptimierung. Alle zeitlichen Abläufe jedes Falles können genau nachverfolgt werden. Auch für Krankenhäuser ohne eigene Radiologieabteilung liegt der Nutzen auf der Hand, da sie radiologische Leistungen anbieten können. Nicht zuletzt profitieren auch Patienten von den Diagnostikoptionen, die sie heimatnah nutzen können.

"Consol CM hat unsere mehr als zehn Jahre alte Individualsoftware erfolgreich abgelöst. Mit der Neukonzeption der Plattform TeleMacs lassen sich unsere Anforderungen nun sehr flexibel umsetzen und unsere Prozesse digital abbilden", betont Dr. Matthias Matzko, Vorstand der Imaging Service AG.

Rückfragen & Kontakt:

ConSol Consulting & Solutions Software GmbH

Isabel Baum

St.-Cajetan-Straße 43

D-81669 München

Fon: +49-89-45841-101

E-Mail: Isabel.Baum @ consol.de

Web: www.consol.de und cm.consol.de



PR-COM GmbH

Nicole Oehl

Sendlinger-Tor-Platz 6

D-80336 München

Fon: +49-89-59997-758

E-Mail: nicole.oehl @ pr-com.de

Web: www.pr-com.de